Nog steeds te vaak te lange diensten bij politie

De politie heeft in 2016 opnieuw de regels voor arbeidswerktijden regelmatig geschonden. Het aantal overtredingen van de Arbeidstijdenwet daalde licht ten opzichte van vorig jaar, van 103.244 naar 100.417 overtredingen. Bij de politie werken in totaal 60.000 mensen. Persbureau ANP deed onderzoek naar de overtredingen en kreeg inzage in rapportages van de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en registraties van de politie. De politie bevestigt de aantallen.

In totaal overtrad de politie de Arbeidstijdenwet 244.000 keer, maar in meer dan de helft van de gevallen was er sprake van uitzonderingen die gemaakt mogen worden in gevallen van nood, bijvoorbeeld bij uit de hand gelopen gevechten of onderzoek naar moordzaken.

Het ANP constateert dat de politie de afgelopen jaren meerdere malen boetes heeft ontvangen voor het overtreden van de Arbeidstijdenwet. Er zou in sommige gevallen sprake zijn van personeel dat 70 uur in een week werkte of diensten van 20 uur draaide. Ook werden er soms te veel dagen achter elkaar gewerkt en duurden nachtdiensten te lang.

In 2013 beloofde de politie dat er gewerkt zou worden aan de te lange arbeidstijden. In 2015 zou er geen sprake meer moeten zijn van overtredingen, maar dat viel tegen. Dat komt volgens de politie vanwege de “uitbreiding van het takenpakket” van agenten, die meer tijd kwijt zijn aan terreurbestrijding en cybercriminaliteit.

Van de regionale eenheden zag de regio Oost-Nederland de meeste overtredingen in 2016, 19.483. Dat is 1,4 procent meer dan vorig jaar. De grootste stijging vond plaats in Noord-Nederland. Daar liep het aantal overtredingen met 65,4 procent op tot 5.593. De Nationale Eenheid loopt met bijna 24.000 overtredingen aan kop.

Bij eenheden in het westen van het land, zoals onder andere Zeeland-West-Brabant, Rotterdam en Den Haag liep het aantal overtredingen juist terug.

De politie schrijft dat de overtredingen over het algemeen plaatsvinden onder “observatieteams, arrestatieteams, de Dienst Speciale Interventies, de Dienst Bewaken en Beveiligen en binnen de opsporing”, aldus de persverklaring. Ze vinden het aantal overtredingen “te veel” omdat deze een negatieve impact kunnen hebben op de fysieke en psychische gesteldheid van het personeel.