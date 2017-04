NOC*NSF kiest voor Maurits Hendriks in aangepaste functie van technisch directeur

Maurits Hendriks (61) blijft in functie als technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF. Algemeen directeur Gerard Dielessen maakte maandag bekend dat is gekozen voor de huidige technisch directeur en niet voor Jeroen Bijl, manager Topsport, die ook had gesolliciteerd op de bestaande, maar inhoudelijk aangepaste baan.

Zowel de Olympische Winterspelen in Sotsji (2014) als de Zomerspelen in Rio de Janeiro (2016) leerde de sportkoepel dat de combinatiefunctie van technisch directeur en chef de mission vanwege de enorme werkdruk niet langer houdbaar is. Die vaststelling werd onderschreven door adviesbureau AT Kearney, dat op verzoek van de directie van NOC*NSF de technische staf doorlichtte.

De functiewijziging van technisch directeur betekent dat Hendriks per 1 mei als enige – en niet meer samen met Bijl – de leiding krijgt over de afdeling Topsport van NOC*NSF. Hij blijft verantwoordelijk voor het olympische topsportmodel, maar is straks ook aansprakelijk voor het beleid. De ‘nieuwe’ technisch directeur moet leiding geven aan een herstructurering van Topsport, met als gevolg dat Hendriks meer aan zijn bureau gebonden zal zijn dan voorheen.

Lees ook ons interview met Maurits Hendriks van eind vorig jaar: De chef die weinig goeds kon doen

Vrijwilliger

Als uitvloeisel van de nieuwe werkwijze zal NOC*NSF een professional als chef de mission aanstellen en niet, zoals in het verleden, terugvallen op een vrijwilliger uit de sport. Die benoeming volgt later in het jaar, meldt NOC*NSF in een persbericht.

Het ligt voor de hand dat de 51-jarige Bijl in die functie benoemd wordt. Hij is als manager Topsport vertrouwd met de werkzaamheden rond Olympische Spelen en al aangesteld als chef de mission voor de Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang. Daarvoor was Bijl in 2015 ook chef de mission op de Europese Spelen in Bakoe.

Nu Bijls baan per 1 mei komt te vervallen, gaat NOC*NSF met hem in gesprek over een tijdelijk aangepast takenpakket naast zijn rol als chef de mission.