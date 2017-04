NEC ontslaat trainer, midden in strijd om lijfsbehoud

NEC maakt het voetbalseizoen af zonder hoofdtrainer Peter Hyballa. Het contract met de Duitser is maandag per direct ontbonden, zo meldde de Nijmeegse voetbalclub in een verklaring. Hyballa was pas sinds juli vorig jaar in dienst van NEC, dat momenteel op de zeventiende plaats in de Eredivisie staat.

Volgens algemeen directeur Bart van Ingen was het ontslag van Hyballa een “ontzettend zwaar besluit”. In een toelichting zegt hij:

“We hebben heel veel respect voor hem als mens en trainer. Hij heeft er alles aan gedaan om betere resultaten te behalen, maar we zien geen uitgangspunten meer voor verbetering in het proces om een langer verblijf in de Eredivisie te realiseren.”

Onduidelijk is nog wie de 41-jarige Hyballa gaat opvolgen. Over de invulling van de positie van hoofdtrainer wordt volgens de club snel een beslissing genomen. De nieuwe oefenmeester staat een loodzware klus te wachten: met nog twee wedstrijden te gaan moet hij minimaal één keer winnen om zich uit de degradatiezone te spelen. Daarin treft de ploeg AZ en Heerenveen, de nummers vijf en acht uit de ranglijst.

NEC is bezig aan slechte reeks

Gunstig zijn de voortekenen allerminst, aangezien concurrenten Roda JC en PEC Zwolle de laatste wedstrijden af en toe nog punten wonnen. Bij NeC is de vorm aanzienlijk minder: van de laatste dertien wedstrijden in de Eredivisie verloor de Nijmeegse vereniging er twaalf. Alleen tegen Heracles werd – bijna twee maanden geleden – gewonnen.

Voor supporters van NEC waren de zwakke prestaties van hun club dit weekeinde aanleiding voor een protest. Na de 1-0 nederlaag tegen Excelsior blokkeerde een groep van ongeveer tweehonderd fans zaterdag de ingang van het Goffertstadion. Politieagenten moesten voorkomen dat de groep het stadion zou betreden.

Peter Hyballa kwam vorige zomer naar Nijmegen als vervanger van trainer Ernest Faber, die dat seizoen tiende was geworden. De oefenmeester kwam over van Bayer Leverkusen, waar hij twee seizoenen lang de jeugd trainde. Daarvoor was Hyballa onder meer trainer van Sturm Graz, Alemannia Aachen en Rot-Weiss Essen.