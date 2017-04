MIVD groeit meer dan twintig procent

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) groeit sterk. In de jaren 2015 tot en met 2017 krijgt de MIVD er 220 voltijdsaanstellingen bij, wat neerkomt op een groei van ruim twintig procent. Momenteel is de inlichtingendienst ongeveer 1000 fte’s groot.

Dit blijkt uit cijfers die NRC bij de MIVD heeft opgevraagd. Dit naar aanleiding van de verschijning van het jaarverslag, maandag, dat deze informatie niet bevat. De groeispurt vindt vooral plaats in 2016 en 2017, zo blijkt. In 2015 groeide de MIVD met 43 fte’s, verdeeld over diverse afdelingen en disciplines, aldus een woordvoerder. In 2016 en 2017 komen er nog eens 179 fte’s bij. De MIVD verzamelt inlichtingen in het buitenland, bijvoorbeeld ter ondersteuning van militaire missies in Mali of activiteiten in het Midden-Oosten.

Eerder deze maand bleek ook de AIVD te groeien als kool. De binnenlandse inlichtingendienst kreeg er vorig jaar meer dan 240 voltijdsaanstellingen bij, waardoor het totaal op 1.768 fte’s kwam. En dit jaar kan de dienst waarschijnlijk nog eens ruim tweehonderd fte’s aannemen, zo bleek uit het begin april gepubliceerde jaarverslag over 2016 van de inlichtingendienst. Wel vertrekken, anderzijds, ten minste enkele tientallen medewerkers, onder meer vanwege hun pensionering.