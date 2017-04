Maoïsten doden 24 leden paramilitaire eenheid India

Bij een aanval van maoïstische rebellen in Centraal-India zijn maandag zeker 24 leden van een paramilitaire eenheid omgekomen. Zes personen raakten gewond. Dat heeft de lokale politie bekendgemaakt volgens persbureau AP.

De rebellen openden, verschanst in de bergachtige omgeving, het vuur op de paramilitairen, die surveilleerden bij wegwerkzaamheden in het district Sukma in de staat Chhattisgarh. In die staat slaan maoïsten, die al zo’n veertig jaar een gewapende strijd voeren met de Indiase staat, vaker toe. De rebellen worden geïnspireerd door de Chinese oud-leider Mao Zedong. Ze eisen een groter deel van de welvaart in het land en meer banen voor de armen.

Het district Sukma:

Volgens de Indiase autoriteiten vormen de maoïsten het grootste gevaar voor de binnenlandse veiligheid. Ze zouden volgens het ministerie van Binnenlandse Veiligheid opereren in twintig van de 29 Indiase staten en worden gesteund door duizenden strijders. Sinds 1980 zouden meer dan 15.000 mensen in de gewapende strijd om het leven zijn gekomen.

Vorige maand doodden de rebellen nog elf paramilitairen bij een hinderlaag in Chhattisgarh. In 2013 kwamen bij een hinderlaag nog 24 mensen om het leven toen leiders van de Congrespartij na een verkiezingsbijeenkomst onder vuur werden genomen in dezelfde regio.