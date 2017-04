Macron ook bovenaan in definitieve uitslag

De officiële uitslag van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen is bekend. Maandagmorgen publiceerde het ministerie van Binnenlandse Zaken de definitieve stemverdeling, meldt persbureau Reuters. Het resultaat zorgt niet voor verrassingen: Emmanuel Macron (En Marche!) heeft de meeste kiezers achter zich, gevolgd door Marine Le Pen (Front National).

De complete stemverdeling is als volgt:

Emmanuel Macron (En Marche!) - 23,9%

Marine Le Pen (Front National) - 21,4%

François Fillon (Les Républicains) - 19,9%

Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) - 19,6%

Benoît Hamon (Parti Socialiste) - 6,3%

Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) - 4,7%

Jean Lassalle (Résistons !) - 1,2%

Philippe Poutou (Nouveau Parti anticapitaliste) - 1,1%

François Asselineau (Union Populaire Républicaine) - 0,9%

Nathalie Arthaud (Lutte Ouvrière) - 0,6%

Jacques Cheminade (Solidarité et Progrès) - 0,2%

Tweede ronde

Zondagavond waren de meeste stemmen reeds geteld. Toen werd al duidelijk dat Macron en Le Pen op 7 mei in de tweede ronde tegen elkaar om het presidentschap gaan strijden. Macron is vooralsnog favoriet. De meest prominente verliezers van de eerste ronde - establishmentkandidaten Fillon en Hamon - riepen hun aanhang op over twee weken op Macron te stemmen.

Volgens NRC-correspondent Peter Vermaas is de overwinning van Macron en Le Pen een afrekening: