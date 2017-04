‘Liever een president die eerlijk is dan een hardliner’

Net als vorig jaar september toen Noord-Korea voor het laatst een nucleaire test uitvoerde, staan deze weken de Zuid-Koreaanse media vol van de oplopende spanningen tussen de VS en Pyongyang. Maar de doorsnee Zuid-Koreaan maakt zich er niet zo heel druk over, zegt Woong Tae Ryu, talkshowhost van een tv-show in Gwang-ju.

„Dit soort spanningen tussen de VS en Noord-Korea zijn al een jaar of vijftig aan de gang. De meeste Zuid-Koreanen zijn niet zo bang dat er nu ineens een oorlog gaat uitbreken. Ook al is president Trump niet de meest stabiele president, tegelijkertijd is hij ook minder onvoorspelbaar gebleken dan gedacht. Veel van de dreigementen die hij tijdens zijn campagne uitte, heeft hij niet ten uitvoer gebracht.”

Op 9 mei kiest Zuid-Korea een nieuwe president, de opvolger van de wegens corruptie afgezette Park Geun-hye. Park is inmiddels ook officieel aangeklaagd. De belangrijkste kandidaat voor haar opvolging is, volgens de peilingen, Moon Jae-in, een liberaal die een gematigde koers wil varen jegens Noord-Korea gaat.

Volgens Woong Tae Ryu zijn de oplopende spanningen niet echt een issue voor de verkiezingen. De betrouwbaarheid van de nieuwe kandidaat is belangrijker: „Ik denk dat mensen die aan de meer conservatieve kant van de maatschappij zitten, bij de komende verkiezingen zullen stemmen op een rechtse kandidaat. Maar gezien het feit dat onze vorige president is afgezet, is voor de meeste mensen eerlijkheid van de volgende president een stuk belangrijker dan hoe hij of zij over Noord-Korea denkt.”

Toch lijken met name wat oudere mensen zich wel degelijk zorgen te maken. Een van hen is bijvoorbeeld de gepensioneerde docent Kwang Shik Ahn. Hij heeft zelf nog als verbindingsofficier gewerkt tijdens de Koreaanse oorlog (‘50-’53) ten noorden van de huidige grens. „Ik herinner me nog hoe verschrikkelijk oorlog is, en ik maak me wel degelijk zorgen.”

Kwang Shik Ahn vreest dat als het zover komt „het hele schiereiland zal worden vernietigd”. Ook hij vraagt zich af af of de VS echt serieus is „of dat het alleen maar retoriek en propaganda is. Ik denk dat vooral jonge mensen op een meer linkse kandidaat zullen stemmen. Zelf weet ik het nog niet op wie ik ga stemmen, ik vind geen van de kandidaten iets.”

Ook Jeonghun Han, hoogleraar Koreaanse politiek zegt bezorgd te zijn over een dreigende oorlog. „Veel Zuid-Koreanen nemen het niet serieus omdat het zo onduidelijk is waarom de VS nu, op dit moment, zulke dreigementen uiten jegens Noord-Korea. Het land zal echt niet zijn activiteiten stoppen”, zegt hij.

En ook: „Ik denk dat de escalatie de onzekere toestand alleen maar erger maakt. Veiligheid is altijd een belangrijk onderwerp geweest in onze politiek, dat zal deze verkiezingen niet anders zijn. Maar ik denk dat na de afzetting van Park de vraag belangrijker is hoe de komende president het land gaat verbeteren dan de vraag welke mening degene heeft over de crisis tussen Noord-Korea en de VS.”