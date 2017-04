Le Pen wint de kleine boeren, Macron de banlieue

De electorale kaart van de eerste kiesronde van de presidentsverkiezingen toont een Frankrijk dat grofweg langs de lijn Calais-Perpignan in tweeën is verdeeld. Terwijl het noorden, het noordoosten en het zuidoosten overwegend voor Marine Le Pen stemden, deed Emmanuel Macron het vooral in het modern-agrarische westen van het land en in de grote steden bijzonder goed. In dynamische plaatsen als Parijs (inclusief een deel van de banlieue), Bordeaux, Lyon en Nantes haalde hij rond de 30 procent of meer.

Le Pen won de meeste departementen. Terwijl ze in 2012 nog maar in één departement de hoogste score had, kwam ze nu in 48 departementen als eerste uit de bus. De meeste daarvan liggen in (voormalige) industrieregio’s, op rurale plekken waar de bevolking krimpt en kleinschalige landbouw bedreven wordt. Of aan de Middellandse Zeekust, waar het FN op een anti-immigratieprogramma al sinds de jaren tachtig zijn beste scores haalt.

Van de 42 departementen waar Macron de meeste stemmen haalde, kozen er in 2012 in de eerste ronde nog 32 in meerderheid voor de socialist François Hollande, die later president werd. De door affaires geplaagde François Fillon wist vooral goede uitslagen te behalen rond zijn politieke thuisbasis in de Sarthe, tussen Parijs en Normandië. De uiterst linkse Mélenchon deed het net als Macron goed in grote steden en de banlieue.

Peilingen

Nadat veel opiniepeilers de Brexit en de keus voor Trump niet helemaal hadden voorzien, is opvallend hoe dicht de laatste cijfers van de Franse onderzoeksbureaus bij de uiteindelijke resultaten liggen. Ipsos, dat met onderzoeksschool SciencesPo het grootste aantal kiezers bevraagt, kwam vorige week op 23 procent voor Macron, 22 voor Le Pen en 19,5 procent voor Fillon. Na het tellen van 97 procent van de uitgebrachte stemmen, stond Macron maandagochtend op 23,8 procent, Le Pen op 21,4 en Fillon op 19,9. Die scores liggen allemaal binnen statistische foutmarges.

Maar de huidige peilingen zeggen nog weinig over de tweede ronde. Een nieuwe dynamiek, met op 3 mei een ultiem tv-debat tussen Macron en Le Pen, kan nieuwe kiezers mobiliseren.