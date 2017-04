Juwelenhandelaar zette roof mogelijk in scène

Een ding wist de politie zeker: dit was een doordachte actie. De juwelenhandelaar werd vlakbij zijn woning opgewacht, onder bedreiging naar zijn zaak teruggebracht, en raakte voor miljoenen aan juwelen kwijt.

„De criminelen die hierachter zitten, moeten lang bezig zijn geweest om dit voor te bereiden”, zei een politiewoordvoerder een week later in tv-programma Opsporing verzocht.

Zij lijkt nu gelijk te hebben gehad. De juwelenhandelaar is vorige week opgepakt. Hij wordt ervan verdacht de beroving in scène te hebben gezet. Maandag is hij voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten hem nog twee weken vast te houden. Het Openbaar Ministerie wil geen nadere toelichting op de zaak geven.

Het verhaal in Opsporing Verzocht: op woensdagavond 9 november 2016 rijdt de 50-jarige juwelenhandelaar na het werk via zijn gebruikelijke weg naar huis in Amstelveen, een paar minuten van zijn zaak. Op de hoek van de straat staat een man die naar hem zwaait. De handelaar stopt zijn auto, misschien zoekt die man de weg. Dan haalt deze een vuurwapen tevoorschijn en dwingt hem terug te rijden. Bij de zaak wachten nog twee mensen, een man en een vrouw, zo te horen. Ze dragen bivakmutsen. Ze willen juwelen, want anders gebeurt er iets met zijn gezin. Als ze die hebben, sluiten ze de handelaar op in zijn kluis en gaan ervandoor.

Het voelde heel persoonlijk, verklaarde het slachtoffer tegenover de politie. „De daders leken te weten waar ik woonde.” Hij raakte zelf lichtgewond bij de roof en was erg bang dat ze zijn gezin iets zouden aandoen.

Die vrees is evenmin terecht gebleken. De drie ‘overvallers’ zijn eerder deze maand vastgezet. Dat gebeurde na politieonderzoek en tips van kijkers naar verschillende opsporingsprogramma’s die over de zaak berichtten. De arrestanten zijn twee mannen, uit Houten en Rotterdam, en een vrouw uit Huizen. Met de handelaar zouden ze hebben geprobeerd de verzekering op te lichten.

De verzekeringsmaatschappij, die al het grootste deel van de miljoenenschade heeft uitbetaald, gaat aangifte doen.