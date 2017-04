Jumbo wil afspraken maken zonder vakbonden

Supermarktketen Jumbo wil de vakbonden niet meer betrekken bij het overleg over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor haar logistieke medewerkers. In plaats daarvan gaat het bedrijf in samenwerking met de ondernemingsraad eigen afspraken maken. Eind dit jaar moeten die klaar zijn. Dat laat Jumbo maandagmorgen weten.

Het personeel in de distributiecentra van Jumbo, waar in totaal zo’n drieduizend mensen werken, voert al twee weken actie. Twistpunt is een loonsverhoging van 2,5 procent die de magazijnmedewerkers eisen. Hun oude cao liep op 1 april af. Een nieuwe overeenkomst is nog lang niet in zicht: volgens vakbonden FNV Handel en CNV Vakmensen zijn de partijen “uitonderhandeld”. Jumbo zegt dat verkennende gesprekken geen resultaat opleverden.

‘Uitnodigingen afgewezen’

Dat Jumbo er nu voor kiest zelf een oplossing te zoeken, komt volgens directeur Frits van Eerd doordat het bedrijf “teleurgesteld” is in de vakbonden:

“Nog voordat de onderhandelingen goed en wel waren gestart, zijn FNV en CNV van tafel weggelopen om vervolgens niet meer terug te keren. Vanaf eind maart proberen wij de vakbonden weer aan tafel te krijgen, maar onze uitnodigingen werden stelselmatig afgewezen zonder duidelijke reden.”

De Jumbo-topman zegt ook dat hij de loonverschillen in de sector “niet verder wil laten oplopen”. Jumbo zegt dat het zijn logistieke personeel flink meer betaalt dan concurrenten als Dirk van de Broek, Coop en Plus. Ook voor de “eigen concurrentiepositie”, zegt van Eerd, is het belang dat het verschil in loon niet nog groter wordt.

De eis van 2,5 procent die de vakbonden stelden, vindt Jumbo daarom onredelijk. De supermarktketen gaf twee weken geleden wel een loonsverhoging van 1,5 procent, maar daarmee namen het personeel en de bonden geen genoegen. Vrijdag was er een landelijke stakingsdag bij het distributiecentrum in Woerden, waar ongeveer driehonderd actievoerders op af kwamen.

Een woordvoerder van FNV laat maandagmorgen weten nog geen commentaar te kunnen leveren op het besluit van Jumbo. De vakbonden zijn erdoor “overvallen”, zegt zij.