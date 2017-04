Ivanka is meer waard dan tien ministers

In Duitsland werd gepikeerd gereageerd op de tafelschikking in het Witte Huis, toen bondskanselier Merkel vorige maand haar eerste bezoek aan president Trump bracht. Naast wie had de belangrijkste leider van Europa in de Cabinet Room plaats mogen nemen? Naast een voormalig model dat in sieraden handelt – en toevallig ook nog de dochter van de president is, was het hoofdschuddende commentaar.

Maar inmiddels is de wind gedraaid. Dinsdag neemt Ivanka Trump in Berlijn deel aan een paneldiscussie met onder meer Angela Merkel, koningin Máxima, en IMF-directeur Lagarde over vrouwelijk ondernemerschap. De bijeenkomst vindt plaats in het kader van het Duitse voorzitterschap van de G20. Het motto luidt: Inspiring Women - waarmee niet alleen gedoeld wordt op het streven om vrouwen te inspireren, maar tegelijk ook gesuggereerd wordt dat de panelleden inspirerende vrouwen zijn.

Assistent to the president

Er klinkt dan ook geen hoon meer over de ‘First Daughter and Assistant to the President’, zoals haar titel luidt. „Het is moeilijk een belangrijkere en invloedrijkere vertegenwoordiger” van de Amerikaanse president te vinden, schrijft de Süddeutsche Zeitung maandag. De krant noemt het zelfs „een heuse coup” dat het Merkel gelukt is Ivanka Trump naar Berlijn te halen.

„De bondskanselier heeft volledig terecht onderkend dat voor Trump bloed dikker is dan water, zowel in het zakelijke als het politieke leven”, schrijft de krant. „Een goed lijntje naar de dochter van de president hebben, is duidelijk meer waard dan het ontvangen van tien van zijn ministers.” En het is meegenomen dat Ivanka Trump met het thema ‘vrouwelijk ondernemerschap’ meer ervaring heeft dan Merkel, Máxima en Lagarde bij elkaar.