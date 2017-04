Internationaal Strafhof ontvangt klacht tegen Duterte

Het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC) heeft een officiële klacht ontvangen tegen de Filipijnse president Rodrigo Duterte en zijn regering. Dat meldt persbureau Reuters maandag. Het is zover bekend de eerste keer dat het ICC een melding binnen krijgt over Duterte, die in zijn land een brute campagne tegen drugsdealers en -gebruikers voert.

Indiener van de klacht is de advocaat Jude Sabio. In een document vann 77 pagina’s beschuldigt hij Duterte van het “herhaaldelijk, onaflatend en voortdurend” plegen van misdaden tegen de menselijkheid. Onder de president zou het vermoorden van criminelen en drugsverdachten een “goed gebruik” zijn geworden.

Doodseskader

Eén van Sabio’s cliënten is een man die in de Filipijnse senaat heeft getuigd dat hij lid was van een doodseskader dat onder bevel stond van Duterte. Dergelijke moordploegen zijn volgens mensenrechtenorganisaties verantwoordelijk voor tweederde van de bijna 9.000 doden die tot nu toe vielen bij Dutertes anti-drugscampagne.

Het ICC bevestigt aan Reuters dat het de klacht heeft ontvangen. Het strafhof bekijkt wat het ermee gaat doen. Van belang is de vraag of de klacht onder het gezag van het ICC valt. Als dat het geval is, kan het hof een rechter opdragen een onderzoek naar Dutertes drugsbeleid te openen.

‘Propaganda’

Of het daadwerkelijk zo ver komt, is nog maar de vraag. Sinds zijn oprichting in 2002 ontving het ICC meer dan 12.000 klachten, waarvan er uiteindelijk negen uitmondden in een zaak. Zes keer kwam het strafhof tot een oordeel. Middelen om ervoor te zorgen dat zo’n vonnis daadwerkelijk tot uitvoer wordt gebracht, heeft het ICC niet.

De advocaat van Duterte betwijfelt of de kwestie wel onder de jurisdictie van het ICC valt. Hij noemde de aanklacht “propaganda”, schrijft Reuters.

Duterte was voor hij president werd burgemeester van de stad Davao. Ook daar trad hij meedogenloos op tegen criminelen. Sinds zijn aantreden als president in juni vorig jaar haalt Duterte geregeld het nieuws. Met zijn strijd tegen de misdaad, maar vaak ook door zijn uitspraken. Zo noemde hij de Amerikaanse ex-president Obama en Paus Franciscus hoerenzonen. Ook dreigde hij corrupte ambtenaren persoonlijk uit een helikopter te gooien.