‘Ik kan nog niet rood staan, wel zo veilig’

IN

‘Mijn onderneming Beukema.me is drie jaar geleden eigenlijk als grap begonnen. Ik was 14, woonde in Stadskanaal, maakte radio voor de lokale omroep in Groningen en verdiepte me steeds meer in sociale media. Ik vond dat veel bedrijven die ontwikkeling op internet verkeerd aanpakten en heb ze toen benaderd: ‘Hoi, ik ben Jan-Paul, ik ben 14 jaar en ik denk dat dit en dit beter kan.’ Die mensen moeten wel gedacht hebben: wat is dat voor wijsneus?

„Wijsneus of niet, ik heb die bedrijven wel kunnen helpen met het optimaliseren van hun gebruik van sociale media zodat ze er ook iets mee kunnen verdienen. Inmiddels heb ik zo’n tien tot twintig opdrachtgevers per maand en steek ik zo’n 70 procent van mijn tijd in mijn zaak. Voor mijn studie, waarvoor een aanwezigheidsplicht geldt, heb ik een speciale regeling kunnen treffen met mijn school. Zolang mijn resultaten er niet onder lijden mag ik wat meer afwezig zijn om met mijn bedrijf bezig te zijn.

„Het nare aan ondernemen vind ik dat ik geen vast inkomen heb, het loopt nogal uiteen wat ik verdien. Onlangs heb ik bijvoorbeeld vier grote klanten in een week tijd binnengehaald, maar normaal gesproken doe ik daar een maand over. Ondernemen is bijna van dag tot dag leven, dat is wel spannend, straks lukt het niet om geld te verdienen. Gelukkig is mijn zaak de laatste tijd enorm gegroeid dus voorlopig zit ik wel goed.”

Mijn hele huis is smart: ik kan bijna alles met mijn telefoon bedienen

UIT

Vaste lasten: mobiele telefoon (50 tot 100 euro), verzekeringen (12 euro), abonnementen (100 euro), boodschappen (100 tot 300 euro), koffie (50 tot 100 euro), roken (150 euro), uitgaan (400 tot 800 euro) Laatste grote aankoop: reis naar Orlando (3.000 euro) Sparen: nee Inkomen: 1.000 tot 5.000 euro netto

‘Ik ben een slechte spaarder en ik ben nogal van de impulsaankopen, dus ik doe regelmatig een grote uitgave. Zo heb ik laatst speakers gekocht omdat ik had bedacht dat ik die toch echt nodig had. Ze kostten me 600 euro, maar ze stonden wel dezelfde avond op de stoep. Of de elektrische stofzuiger van 120 euro omdat ik een hekel heb aan stofzuigen, die was zo aangeschaft. Als minderjarige kan ik niet rood staan en geen creditcard aanschaffen, dat is wel onhandig, maar ook wel veilig in mijn geval.

„Ik ben best een nerd en volg alle technologische ontwikkelingen op de voet. Mijn hele huis is smart: ik kan bijna alles met mijn telefoon bedienen. Van mijn koffiezetapparaat tot de televisie, van de ventilator tot de stofzuiger. Zelfs mijn gordijnen kan ik op afstand open en dicht doen. Het liefst zou ik in een Tesla rijden, de modernste elektrische auto. Als mijn bedrijf zo goed blijft gaan, kan ik er over vijf jaar eentje leasen.

„Naast al die gadgets geef ik vrij veel geld uit aan koffie, ik drink al snel zo’n zes tot tien koppen per dag en vaak koop ik ze onderweg. Verder betalen mijn ouders mijn huur en mijn studie, want dat hebben ze bij mijn broer en zus ook gedaan. Omdat ik vaak laat thuis ben doe ik meestal boodschappen bij AH to go. Dat is natuurlijk veel te duur, maar aan de andere hand heb ik ook niet zoveel nodig omdat ik weinig thuis ben. Eten doe ik vaak buiten de deur.”