Hoogleraren roepen op tot groene economie

Nederland moet koploper worden op het gebied van duurzaamheid en groene energie. Dat schrijven negentig hoogleraren van zestien universiteiten in een open brief aan de Tweede Kamer in Trouw maandag. Daarvoor zou de komende decennia tweehonderd miljard geïnvesteerd moeten worden.

De academici doen in de brief twaalf concrete voorstellen. De professoren willen onder andere dat een minister voor energie en klimaat wordt aangesteld, en grootschalige opwekking van groene energie wordt gestimuleerd. Verder moeten de vijf resterende kolencentrales uiterlijk in 2020 worden gesloten. Ook willen ze een kilometerheffing voor autobestuurders en een CO2-heffing voor de industrie.

Klimaatakkoord

Nederland staat binnen Europa onderaan op het gebied van milieu en duurzaamheid. Daarom is het de hoogste tijd voor een transitie naar een nieuwe, schone en inclusieve economie, zeggen de hoogleraren:

“Voor Nederland, nog diep geworteld in de fossiele economie, betekent dit volgens ons dé grote uitdaging voor de komende decennia.”

Nederland zou met het voorstel navolging kunnen geven aan het klimaatakkoord dat in 2015 werd gesloten in Parijs. Daarin is vastgesteld dat de internationale gemeenschap de opwarming van de aarde de komende eeuw wil gaan beperken tot twee graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau.

De brief is onder anderen ondertekend door oud-CDA’ers Herman Wijffels en Bert de Vries. Ook hoogleraar Jan Rotmans van de milieugroep Urgenda steunt het plan.

Het is zeker niet de eerste oproep aan het nieuwe kabinet dat nu gevormd wordt onder leiding van Edith Schippers. Onlangs liet de formateur weten dat ze al ruim tweehonderd brieven heeft ontvangen van lobbygroepen. Tegelijkertijd wordt er door de academische wereld niet vaak op deze schaal een oproep gedaan.