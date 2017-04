Fillon doet stap terug uit Franse politiek

De Franse presidentskandidaat François Fillon doet een stap terug uit de Republikeinse partij en stelt zich niet meer kandidaat voor het parlement. Fillon trekt zijn lessen uit de presidentsverkiezing van afgelopen zondag, toen hij er niet in slaagde de tweede ronde te halen. Dat liet hij weten in een persverklaring op maandag. “Ik was de leider, ik werd verslagen: ik ben niet bestolen”, schrijft hij.

Fillon riep op zondag al zijn achterban op om op de sociaal-liberale Emmanuel Macron te stemmen. Dat bekrachtigt hij in deze verklaring opnieuw: de belangrijkste taak is nu “het verslaan van extreem-rechts”. Maar er is elders nog wat te winnen voor de centrum-rechtse Republikeinen, traditioneel één van de twee heersende partijen van Frankrijk. De volgende strijd “is die in het parlement”. De Franse parlementsverkiezingen vinden plaats in juni dit jaar.

Volgens Fillon ontbreekt het hem aan de legitimiteit om nog verder door te gaan in de politiek. Hij neemt daarom stappen terug om over de toekomst na te denken. Wat nu voor de Republikeinen belangrijk is, is “eenheid”, schrijft hij.

Op maandag werden de definitieve uitslagen van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen bekend gemaakt. Fillon kreeg uiteindelijk 20 procent van de stemmen, minder dan de voormalige minister van Financiën Emmanuel Macron (24 procent) en Marine Le Pen van LA Front National (21,30 procent). De linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon behaalde met 19 procent de vierde plek.

Tot enkele maanden geleden was Fillon, ex-premier onder president Nicolas Sarkozy, dé grote kanshebber voor het presidentschap. Nadat bekend werd dat hij als parlementslid zijn vrouw in dienst had gehad, kelderde Fillon in de peilingen.

Ook de huidige Franse president, de socialist François Hollande riep zijn achterban op maandag op om voor Macron te stemmen. Hij volgt daarin zijn partijgenoot Benoît Hamon, die op zondag 6 procent van de stemmen bemachtigde en zijn steun verklaarde voor Macron. “De aanwezigheid van extreemrechts in de tweede ronde is een risico voor het land”, zei hij volgens persbureau Reuters. Volgens Hollande moet een presidentschap van Le Pen koste wat kost vermeden worden.