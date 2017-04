El Khayati, Locadia en Messi maken de mooiste goals van het weekend

Geweldige goals dit weekend uit Nederland en Engeland. Philippe Coutinho kon ondanks deze vrije trap niet voorkomen dat Liverpool weer eens tegen dom puntverlies aanliep. Jürgen Locadia keek het kunstje wel goed af voor de topper PSV-Ajax.

In de halve finale van de FA Cup tussen Chelsea en de Spurs maakte Delle Ali een fraaie assist van Christian Eriksen goed af. Maar een enorme pegel van Nemanja Matic (oud-Vitesse) was Tottenham uiteindelijk te veel. Ook hard: Abdenasser El Khayati (ADO Den Haag) tegen Sparta.

3. Lionel Messi (Real Madrid v FC BARCELONA 2-3)

Hoort gewoon in de top 3: de winnende in de slotseconden van El Clásico. En eenvoudig is het niet, zo’n pas in één keer raken om zo precies en doeltreffend raak te schieten. Het was zijn vijfhonderdste goal voor Barça. Vijfhonderd!

2. Darlington Nagbe (Vancouver v PORTLAND 0-1)

Z’n vader speelde nog in Europa voor onder meer AS Monaco, Nice en PAOK maar uiteindelijk streek Joe Nagbe met zijn gezin neer in de States. Daar is de in Liberia geboren Darlington nu MLS-speler, en wat voor een:

1. Sam Clucas (HULL CITY v Watford 2-0)

Hier had Heurelho Gomes even geen antwoord op. Hele fraaie goal van Leicester City-jeugdproduct Clucas, die behalve de voormalig PSV-goalie ook Daryl Janmaat en Nordin Amrabat tegenover zich wist.