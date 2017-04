Duits hof: toch strafzaak over fatale Love Parade

Er komt toch een strafzaak naar aanleiding van de fatale gebeurtenissen tijdens de Love Parade in 2010 in Duisburg. Daarbij kwamen 21 mensen om het leven. Dat heeft het Hooggerechtshof in Düsseldorf maandag besloten, melden meerdere Duitse media. Daarmee kunnen tien verdachten toch verantwoordelijk worden gesteld voor het dodelijke incident.

Het is een onverwachte wending in de zaak. De rechtbank in Duisburg besloot vorig jaar dat er geen strafzaak zou komen. Na beroep van het Openbaar Ministerie en nabestaanden worden vier organisatoren van het festival en zes ambtenaren nu toch vervolgd voor doodslag. Ze zouden gefaald hebben in hun verantwoordelijkheid om het festival juist te plannen en de veiligheid van festivalgangers goed te monitoren.

Volgens het hof is er genoeg bewijs om veroordelingen mogelijk te maken. De rechtbank in Duisburg zou in eerste instantie “buitensporig hoge eisen” hebben gesteld. Door het besluit van het hof in Düsseldorf moeten er nu nieuwe rechters komen die zich over de zaak gaan buigen.

Verdrukt

Op 24 juli 2010 ontstond er chaos in de Karl Lehrtunnel die de enige ingang vormde naar het festivalterrein van de Love Parade. Honderden feestgangers werden verdrukt. Naast de 21 dodelijke slachtoffers, onder wie een Nederlander, raakten er ook meer dan zeshonderd mensen gewond. Slachtoffers kwamen onder anderen uit Duitsland, Spanje, Australië en Italië.