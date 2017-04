Dit schrijven de Franse ochtendkranten over de verkiezingen

Geen Franse voorpagina waar maandagochtend geen foto van Marine Le Pen of Emmanuel Macron op prijkt. Na de verkiezingen van zondag is duidelijk dat Macron het op 7 mei in de tweede ronde gaat opnemen tegen het Front National van Le Pen.

De Franse ochtendkranten zien daarin vooral de nekslag die de gevestigde partijen, de Parti Socialiste en Les Républicains hebben gehad. Maar ook de stormachtige politieke opkomst van Emmanuel Macron en het politieke blok tegen het Front National van Marine Le Pen worden besproken.

Als eerste is daar het grote verlies voor de gevestigde politieke orde. Le Figaro, van origine een krant met een Republikeinse achtergrond, heeft slechts drie woorden nodig om het verlies François Fillons partij te omschrijven:

Ook Nice-Matin, een regionale krant die zich richt op Zuidoost-Frankrijk, opent met de grote politieke verschuiving - ook wel de “Chamboule-tout” genoemd. De katholieke krant La Croix uit Parijs spreekt van een “nieuwe realiteit.”

Le Courrier picard opent eveneens met de clash tussen de twee stromingen die sinds zondag de Franse politiek bepalen. De krant verschijnt in Noord-Frankrijk, een gebied waar Marine Le Pen traditiegetrouw veel stemmen trekt.

Bewondering voor Macron

De meer links-georiënteerde kranten lijken al een voorschot te nemen op een presidentschap van Emmanuel Macron, compleet met paginavullende foto’s. Le Parisien spreekt van “de sensatie Macron”. Liberation kopt “nog één stap tot het presidentschap” - een subtiele verwijzing naar En Marche, de politieke beweging van Macron.

Ook de economische krant Les Échos geeft Macron een goede kans tegen Le Pen.

Stemming tegen FN

Ook de politieke aversie jegens het Front National wordt besproken. Bij het erkennen van hun verlies riepen François Fillon (Les Républicains) en Benoît Hamon (Parti Socialiste) zondagavond hun achterban op in de tweede ronde op Macron te stemmen. Libération vat het samen in een kort bijschrift: “de roep om het Front National buiten te sluiten vermenigvuldigt zich.”

Op de voorpagina van L’Humanité, ooit opgericht als communistische krant, is de afzet tegen het Front National nog beter zichtbaar. Een foto van Marine Le Pen met in chocoladeletters ‘Jamais’ (Nooit) laat weinig aan duidelijkheid te wensen over.