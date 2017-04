Denk verliest zaak tegen Sylvana Simons

Sylvana Simons hoeft politieke partij Denk geen 60.000 euro te betalen. De leider van Artikel1 is maandagochtend door de Amsterdamse rechtbank vrijgesproken van het betalen van de claim. Ook haar campagneleider Ian van der Kooye is Denk geen bedrag verschuldigd. Van hem eiste de partij van ex-PvdA’ers Tunahan Kuzu en Selcuk Ozturk 40.000 euro. Denk moet Simons een ontslagvergoeding betalen.

Volgens Denk heeft Simons contractbreuk gepleegd door in december vorig jaar de partij te verlaten. Ook zou ze een geheimhoudingsbeding hebben geschonden door in media te spreken over haar tijd bij de partij. Onder meer in een interview met NRC zei Simons teleurgesteld te zijn in Denk. Ze zei onder meer te weinig steun te hebben gevoeld toen ze werd bedreigd en zag te weinig ruimte voor “verbreding” van de partij. Volgens haar zou Denk zich te weinig uitspreken op homo- en vrouwenrechten, uit angst voor hun conservatieve achterban.

Volgens de Amsterdamse kantonrechter kon uit de mail die Simons op 24 december aan Denk stuurde niet opgemaakt worden dat ze haar contract verscheurde. Daarin schreef ze zich terug te trekken als kandidaat-Kamerlid. Simons verwachtte daarna nog in gesprek te gaan over haar werk als communicatie-adviseur van de Denk-fractie in de Tweede Kamer. Omdat ze niet meer aan het werk ging, ontsloeg Denk haar op 3 januari op staande voet.

Simons ‘vrij om zich kritisch over Denk te uiten’

Omdat Denk het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig heeft gegeven, moet de partij Simons nu zelf een ontslagvergoeding betalen. Bovendien heeft ze volgens de rechter het geheimhoudingsbeding in haar contract niet geschonden. Volgens de rechter staat het “Simons vrij, ook als ex-werknemer, zich kritisch uit te laten over de keuzes en denkbeelden van Denk”.

Artikel1, de nieuwe partij van Simons, haalde bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart geen zetels. Denk haalde er 3.