‘De Filippino’s vond ik op Facebook’

Voor een transportbedrijf in Venlo werken Filippijnse chauffeurs die ver onder het minimumloon betaald krijgen. Schade en bekeuringen worden ingehouden op hun loon. Sjors van Beek (53) is net aangesteld als onderzoeksjournalist bij De Limburger als hij stuit op deze uitbuiting. Vorige week won hij de Tegel met de artikelen over de ‘malafide transportwereld’.

Sjors van Beek (53) begon zijn journalistieke carrière bij De Limburger. Daarna werkte hij voor het AD op Curaçao, het tijdschrift Binnenlands Bestuur en als freelancer voor de Groene Amsterdammer en de Volkskrant. Sinds juni 2016 is hij terug bij De Limburger als onderzoeksjournalist.

Had u verwacht dat u de Tegel zou winnen?

„Ik ging er niet naartoe met het idee ‘ik haal dat prijsje even op’, maar ook niet met het tegenovergestelde. Het feit dat mijn verhaal in een regionale krant stond, kan een gunfactor zijn. Of het kon juist tegen me werken, omdat landelijke producties vaak meer impact hebben.”

Hoe kwam u dit verhaal op het spoor?

„De redactie kreeg een tip dat er iets aan de hand was met Filippijnse chauffeurs. Ze werkten in Duitsland voor een transportbedrijf, dat bedrijf verdween ineens en vervolgens doken sommige chauffeurs op in Venlo. Ik ben eerst informatie gaan zoeken over dat bedrijf, Wismans. Dat was op z’n zachtst gezegd dubieus: schulden, faillissementen. Daarna heb ik vooral via Facebook chauffeurs gevonden. Uiteindelijk had ik een afspraak met een chauffeur die anoniem wilde vertellen. Toen ik eenmaal zijn vertrouwen had gewonnen, begon het te lopen. Hij heeft me weer gekoppeld aan andere chauffeurs.”

Hoe lang heeft u eraan gewerkt?

„Aan het eerste verhaal heb ik een kleine drie weken fulltime gewerkt. Dat verhaal besloeg vier pagina’s in de zaterdagkrant. Het onderzoek heeft ongeveer tien verhalen opgeleverd. Ik werkte alleen, maar ik ben samen met een FNV-man naar Bratislava gereisd. Die was al van plan ernaartoe te rijden om eens te gaan kijken op de adressen van het transportbedrijf: zijn dat nou postbusfirma’s of niet? Ik heb de reis als reportage-element in het stuk verwerkt.”

Welke gevolgen heeft de publicatie gehad?

„De FNV heeft aangifte gedaan tegen Wismans voor uitbuiting en mensenhandel. Wanneer de strafzaak dient, is nog onduidelijk. Een aantal weken geleden ben ik nog gaan kijken bij het bedrijf. Er kwam een man naar buiten. Ik zei dat ik op zoek was naar meneer Wismans. ‘Das bin ich’, zei hij. Hij is Duits. Hij wilde niet met me praten en sommeerde mij het terrein te verlaten. Dat is de enige keer dat ik hem heb gesproken. Het bedrijf wilde nooit reageren.

„Wismans is inmiddels weg uit Venlo. Ik hou in de gaten of ze ergens in het buitenland weer opnieuw beginnen. Het is bovendien slechts een van de vele malafide transportbedrijven, dat is wat ik wil aankaarten.”