Beurzen juichen al om Macron

Na de Franse uitslag was op de financiële markten opluchting, om niet te zeggen euforie merkbaar. De koers van de euro schoot zondagavond omhoog van ruim 1,07 dollar naar ruim 1,09 dollar en stond maandagochtend rond de 1,085 dollar. Het scenario van een Franse president die uit de euro wil stappen, is verder weg geraakt. Beleggers hielden er rekening mee dat anti-euro-politicus Le Pen op kop zou eindigen in de eerste ronde.

De CAC40-index, de graadmeter van de aandelenbeurs van Parijs, opende maandagochtend 4 procent hoger. Ook beurzen, zoals die van Amsterdam, noteerden winst.

Ook op de obligatiemarkten was er een Macron-effect. De rente die Frankrijk moet betalen op tienjaarse staatsleningen kelderde van rond de 0,7 procent voor het weekend, naar minder dan 0,5 procent maandag. Het betekent dat beleggers het risico dat de Franse staat de staatsleningen niet terugbetaalt, nu geringer inschatten. De Franse staatsschuld bedraagt 98 procent van het bruto binnenlands product (bbp), ver boven de Europese norm van 60 procent.

De vraag is hoe lang beleggers optimistisch blijven. Als Macron ook de tweede ronde van de verkiezingen op 7 mei wint, rijst de vraag of hij de economische hervormingen die hij heeft beloofd, ook echt zal kunnen doorvoeren. Onduidelijk is of Macron, na de parlementsverkiezingen van juni, een parlementaire meerderheid zal vinden die zijn plannen steunt.