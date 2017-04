Bejaarde vrouw die haar man doodstak krijgt vier jaar cel

De 89-jarige Antonia B. is door de rechtbank in Amsterdam veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van haar 88-jarige echtgenoot. Dat komt overeen met de eis van het Openbaar Ministerie.

Het OM had een lagere straf geëist dan gebruikelijk, vanwege de hoge leeftijd van de verdachte. De 88-jarige echtgenoot van Antonia B. werd op 10 januari 2015 doodgestoken in zijn woning. Antonia heeft altijd ontkend de dader te zijn geweest maar zij was de enige die thuis was en heeft niemand anders gezien. De rechtbank oordeelt dat “het niet anders kan” dan dat de vrouw wel degelijk verantwoordelijk is voor de dood van haar man, ook omdat er in de woning geen sporen van braak zijn aangetroffen. In het messenblok in de keuken is een mes gevonden met daarop bloedresten van de man.

“De vrouw heeft na de steekpartij het mes afgewassen en teruggezet in het messenblok.”

Uit het onderzoeksdossier bleek volgens de rechtbank dat het echtpaar, dat al 63 jaar samen was, een “teruggetrokken bestaan leidde”. Door zijn slechte gezondheid was de man volledig aangewezen op zijn vrouw, die echter niet in staat was voldoende zorg te bieden, concludeert de rechtbank. Haar man en zijn bed waren ernstig vervuild.

De rechtbank schrijft dat “uit niets blijkt” dat het slachtoffer zijn leven “als voltooid beschouwde of dat derden hem niet hadden kunnen verzorgen”. Daarnaast blijkt uit onderzoek door een psycholoog en een psychiater dat de vrouw geestelijk normaal functioneert en helder nadenkt. De hoge leeftijd van de vrouw en het ontbreken van een strafblad waren voor de rechtbank wel redenen een lagere straf op te leggen dan zij in soortgelijke gevallen zou doen, ook omdat detentie Antonia B. naar verwachting “bovengemiddeld zwaar zal vallen”.