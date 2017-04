Accountant EY vervangt deel bestuurstop na kritiek

EY voert drastische hervormingen door in het bestuur van de accountantspraktijk. Dat maakte het kantoor maandagochtend via een persbericht bekend. Volgens EY moet er „een sterkere focus komen op de kwaliteit van de manier van werken en denken”.

Twee bestuursleden treden per direct terug, een derde volgt binnen zes weken, licht een woordvoerder desgevraagd toe. „Het moet beter, sneller en slagvaardiger.”

EY (4.029 werknemers) is een van de vier grote accountantskantoren. Deze ‘big four’ controleren de jaarrekeningen van nagenoeg alle Nederlandse beursgenoteerde bedrijven en andere grote instellingen.

727 miljoen euro omzet boekte EY Nederland in 2015/2016 135 miljoen euro winst maakte EY in datzelfde boekjaar. .

De grote accountants kregen de afgelopen jaren de nodige kritiek van toezichthouder AFM op de kwaliteit van die controles én hun bedrijfscultuur. Vanwege de gebrekkige kwaliteit van de boekencontrole legde de AFM aan EY een boete van 2,2 miljoen euro op.

EY beloofde meerdere malen beterschap. NRC onthulde in maart na onderzoek echter dat de eerder beloofde kwaliteitsverbetering en cultuurverandering te wensen overlieten.

Zo zag de huidige hoogste baas van EY, Coen Boogaart, drie boekhoudfouten over het hoofd bij de controle van de jaarrekening van Rabobank over 2013. De AFM maakte zich zo veel zorgen over de fouten dat het aandrong op een zogeheten incidentmelding, verplicht bij situaties die het vertrouwen in de accountantsorganisatie of de financiële markten kunnen schaden.

Ook werd EY-partner Joep Heijster gepromoveerd tot het landelijk bestuur hoewel uit intern onderzoek bleek dat hij bij vier klanten fouten maakte die als „ernstig” werden bestempeld.

De EY-woordvoerder meldt dat Heijster vanwege de hervormingen niet langer bestuurslid is. Daarnaast wordt voorzitter Michèle Hagers van de accountantspraktijk vervangen door Rob Lelieveld. De teruggetreden bestuursleden zullen hun werk als accountant weer oppakken.

Volgens de EY-woordvoerder zijn de wijzigingen doorgevoerd nadat „alle knopen geteld zijn” en EY tot de conclusie kwam dat er nog harder aan de kwaliteit gewerkt moest worden. EY belooft ook een nieuw kwaliteitsprogramma.

In het persbericht wordt in totaal veertien keer het woord kwaliteit gebruikt, maar ontbreken mededelingen over de verbeteringen van de bedrijfscultuur.