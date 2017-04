Waarnemer OVSE komt om door landmijn in Oekraïne

Een waarnemer van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) is zondag omgekomen in het oosten van Oekraïne. Tijdens een patrouille reed het voertuig waarin het slachtoffer reed op een landmijn. Twee collega’s raakten gewond, meldt de organisatie. Het is voor het eerst dat een internationale waarnemer in het gebied is omgekomen.

As a result of this incident, one patrol member has died and two members have been taken to hospital for further examination. (3/4) — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) April 23, 2017

Volgens de Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken Sebastian Kurz is het slachtoffer een Amerikaanse medewerker, en raakte vrouwelijke collega uit Duitsland gewond. Oostenrijk is op het moment voorzitter van de OVSE.

Kurz noemde het een “serieus incident”. Hij heeft via Twitter nabestaanden gecondoleerd, en kondigde een grootschalig onderzoek aan om degenen die de mijn geplaatst hebben ter verantwoording te roepen.

Just spoke to @OSCE_SMM Amb Apakan: Need thorough investigation; those responsible will be held accountable 3/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) April 23, 2017

Het ongeval vond rond tien uur in de ochtend plaats bij het dorpje Pryshyb, in de buurt van Loehansk. Dat gebied wordt gecontroleerd door pro-Russische separatisten. De waarnemers waren met zes medewerkers in een konvooi van twee auto’s op patrouille.

Monitoren Minsk-akkoord

De OVSE is sinds 2014 met zo’n 700 waarnemers werkzaam in Oost-Oekraïne. Zij monitoren de strijdende partijen in het gebied en houden bij in hoeverre de afspraken van het zogeheten Minsk-akkoord uit 2015 worden nageleefd. Daarmee is officieel een staak-het-vuren afgesproken en kwamen strijdende partijen overeen om geen zware wapens zoals grote artillerie en tanks meer te gebruiken. Alsnog wordt er sindsdien wekelijks gevochten, ook met zware wapens.

Na de Euromaidan-revolutie in Kiev drie jaar geleden verklaarden de twee oostelijke regio’s Loehansk en Donetsk gesteund door Rusland de onafhankelijkheid. Sindsdien wordt er tussen de separatisten en het Oekraïense leger gevochten. Het conflict heeft al zo’n tienduizend mensen het leven gekost.