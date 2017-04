Van der Breggen wint ook Luik-Bastenaken-Luik

De Nederlandse wielrenster Anna van der Breggen heeft de klassieker Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. In de laatste vier kilometer reed ze weg bij haar medevluchters. De Amerikaanse Elizabeth Armitstead-Deignan eindigde als tweede en de Poolse Katarzyna Niewiadoma als derde. Ellen van Dijk en Annemieke van Vleuten eindigden net buiten het podium.

Het is voor het eerst dat de vrouwen de klassieker Luik-Bastenaken-Luik rijden. Het is een ingekorte koers van in totaal 135,5 kilometer, maar wel met de bekende beklimmingen Redoute, de Roche aux Faucons en Saint-Nicolas.

Het is een zeer knappe prestatie van de 27-jarige wielrenster. Ze won vorige week zondag de Amstel Gold Race en afgelopen woensdag de Waalse Pijl. Met deze overwinning heeft ze nu drie klassiekers op rij gewonnen. Van der Breggen werd afgelopen zomer ook Olympisch kampioen op de weg in Rio de Janeiro.

De mannen zijn nog bezig met de klassieker Luik-Bastenaken-Luik en finishen omstreeks vijf uur vanmiddag.