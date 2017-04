Sterrenkundige Chriet Titulaer (73) overleden

Sterrenkundige en televisiepersoonlijkheid Chriet Titulaer is afgelopen weekend op 73-jarige leeftijd overleden. Dat bevestigen familieleden zondagavond tegenover De Limburger.

De uit Hout-Blerick afkomstige Titulaer deed in 1969 rechtstreeks verslag van de eerste maanlanding. In 1981 deed hij dit ook bij de lancering van de Spaceshuttle Columbia. Titulaer, bekend om zijn Limburgse accent, werd vervolgens gevraagd om commentaar te geven bij programma’s over wetenschap en techniek en bouwde hiermee bekendheid op bij het grote publiek.

Een van zij populairste programma’s was het populair-wetenschappelijke programma Wondere Wereld van de Tros.