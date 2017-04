Saoedi-Arabië kondigt hervormingen aan

De Saoedische koning Salman heeft zaterdagavond een aantal hervormingen aangekondigd. Hij beloofde de bezuinigingen op salarissen van ambtenaren en militairen te zullen terugdraaien. Ook heeft hij enkele personeelswijzigingen in zijn kabinet doorgevoerd. Dat meldt persbureau Reuters.

Salman heeft de minister van Burgerzaken ontslagen en een commissie opgezet die onderzoek moet doen naar corruptie binnen het ministerie. Daarnaast heeft hij twee zoons belangrijke functies gegeven. Hij benoemde Prins Khaled bin Salman tot ambassadeur in Washington en prins Abdulaziz bin Salman tot minister van Energie. Prins Abdulaziz werkt al langer in de energiesector en is sinds 2015 onderminister van Olie.

Volgens Reuters heeft koning Salman de hervormingen aangekondigd in een toespraak op de staatsomroep Ekhbariya TV. Volgens Reuters zei hij:

“Dit koninklijk besluit geeft alle vergoedingen, financiële voordelen en bonussen terug aan ambtenaren en militair personeel”.

Bezuinigingen

In september heeft Saoedie-Arabië de ministerssalarissen met 20 procent teruggebracht en bezuinigd op een aantal financiële voordelen voor personeel in de publieke sector. Twee derde van alle werkende Saoediërs werkt voor de staat.

De bezuinigingen konden volgens de staatsminister worden teruggebracht nadat de olieprijs eind vorig jaar enigszins is hersteld en de economie er in het eerste kwartaal van dit jaar beter voorstaat dan verwacht. De staatsminister zei in een toelichting:

“De regering heeft een aantal maatregelen teruggedraaid die in de herfst zijn genomen met betrekking tot werknemers in de publieke sector. De fiscale positie van de overheid is verbeterd dankzij maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn genomen”.

Economische problemen

De herziening zou zijn aanbevolen door prins Mohammed bin Salman, zoon van de koning, die een belangrijke positie bekleedt in het land. Hij kondigde in april vorig jaar een ambitieus plan voor om de economische problemen het hoofd te bieden. Hij wil de economie grondig hervormen en minder afhankelijk te maken van olieopbrengsten.

Saoedi-Arabië is zwaar afhankelijk van olie-inkomsten en de olieprijs is de afgelopen jaren ingestort. Het begrotingstekort liep in 2015 zelfs op naar 15 procent. Prins Mohammed stelde voor om een staatsinvesteringsfonds op te richten dat de economie moet diversificeren en de jeugdwerkeloosheid moet bestrijden. In het land is zo’n 70 procent van de bevolking dertig jaar of jonger en 33 procent van hen zit zonder werk.