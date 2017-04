‘Rusland hackte Deense ministerie van Defensie’

Russische hackers van de groep Fancy Bear hadden twee jaar lang toegang tot gegevens van het Deense ministerie van Defensie. Dat maakte de minister van Defensie zondag bekend in een gesprek met de Deense krant Berlingske.

Een rapport van de cyberafdeling van het ministerie stelt dat “een buitenlandse speler” tussen 2015 en 2016 emails van medewerkers heeft gestolen. Daarbij zou geen geheime informatie buitgemaakt zijn. De hack was mogelijk vanwege onvoldoende beveiliging, maar die zou inmiddels zijn verbeterd.

Fancy Bear

Hoewel het ministerie de herkomst van de daders in het rapport niet onthulde, meldde de Deense minister van Buitenlandse Zaken, Claus Hjort Frederiksen, dat het zou gaan om de Russische hackgroep APT28, ook wel bekend als Fancy Bear. Dit is een van de twee groepen die ook verantwoordelijk zou zijn voor de hacks bij de Amerikaanse verkiezingen. Tegen de krant reageerde Frederiksen:

“De groep is gelinkt aan de Russische inlichtingendiensten of aan centrale elementen in de Russsiche regering, het is een constante strijd ze op afstand te houden.”

Het Kremlin heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. In februari werd bekend dat Denemarken het defensiebudget wil verhogen in reactie op Russische militaire aanwezigheid in het Baltische gebied.