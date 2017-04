Oud-burgemeester Maastricht Houben (76) overleden

De voormalig burgemeester van Maastricht Philip Houben is zondagmorgen op 76-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een familielid aan De Telegraaf bevestigd. Onlangs was bij de oud-politicus kanker geconstateerd.

De CDA’er werd geboren in Den Haag maar groeide op in Maastricht. In 1985 werd hij aangesteld, toen nog als getrouwe van een van de voorlopers van het CDA, de KVP. Houben vervulde de functie in totaal zeventien jaar lang, in drie termijnen, tot 2002. Partijgenoot Gerd Leers volgde hem op.

Houben was in 1992 de gastheer van de Eurotop waar het Verdrag van Maastricht werd getekend. Daarmee werd de basis gelegd voor de Economische en Monetaire Unie (EMU) en de invoering van de euro.

Drugsoverlast

Als burgemeester voerde hij onder meer een strijd tegen de drugsoverlast in Maastricht. Een bekende verblijfplaats voor drugsverslaafden in het stadsdeel Wyck, bekend als het “junkenpark”, liet hij regelmatig schoonvegen. Ook werd in zijn ambtsperiode het congres-en beuzencentrum MECC gerealiseerd.

Voor het ambt in zijn geboortestad vervulde hij de functie in de toenmalige Friese gemeente Haskerland. Die gemeente maakt nu deel uit van De Friese Meren. Daarnaast was hij voorzitter van het gewest Twente. Houben was een jeugdvriend van prinses Margriet, bij wiens huwelijk in 1967 hij bruidsjonker was.