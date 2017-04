Op het WK ijshockey ontbreken de beste spelers

Stel dat Oranje tijdens het WK voetbal in Brazilië in 2014 niet had kunnen beschikken over dertien spelers, onder wie sterren als Arjen Robben, Robin van Persie en Wesley Sneijder, omdat ze door hun club waren opgeëist. De wereld zou te klein zijn geweest. Bij ijshockey is dat normaal. De bittere realiteit is dat het Nederlands ijshockeyteam zondag in Belfast aan het WK (derde niveau) is begonnen met een 6-1 nederlaag tegen Japan, zonder dertien internationals van Nederlands sterkste club Tilburg Trappers. Het verschil tussen spelen om promotie of tegen degradatie.

In het Nederlandse ijshockeywereldje heerst weliswaar verontwaardiging over de enorme verzwakking van de nationale ploeg, maar betrokkenen zijn vooral gelaten. Zo gaat dat nu eenmaal in het internationale ijshockey, waar WK’s op vijf niveaus worden gespeeld. Maar behalve op het hoogste niveau zijn de kalenders van competities nauwelijks op die toernooien afgestemd.

Zo moet het zwaar gedupeerde Nederland in Belfast een B-team opstellen – alleen omdat Tilburg Trappers de finale-play-offs van de Duitse Oberliga heeft bereikt en dezer dagen, of misschien de hele week, om de titel op het derde Duitse niveau strijdt. Een kampioenschap dat de Tilburgers niet eens promotie naar de Duitse tweede liga oplevert, want de ploeg figureert slechts als gastteam in de Oberliga. Mocht Tilburg in de play-offs het Zuid-Duitse Bad Tölz in een best-of-five verslaan, dan rest alleen de spreekwoordelijke eer.

Gevecht tegen degradatie op WK

Intussen vecht de nationale ploeg in Belfast naar verwachting tegen degradatie. Een blamage, gezien het potentieel aan Nederlandse ijshockeyers. Zo zwaar weegt de afwezigheid van dertien spelers van Tilburg Trappers. Stilletjes hoopt bondscoach Chris Eimers dat de play-offs voor Tilburg Trappers al na drie wedstrijden zijn beslist. Dan kunnen voor de twee bewust vrijgehouden plaatsen in de selectie nog twee Tilburgse spelers worden ingevlogen om vrijdag en zaterdag tegen Groot-Brittannië en Estland te spelen.

Ron Berteling, recordinternational met 213 wedstrijden voor Nederland, schudt zijn hoofd, gevraagd naar de actuele situatie. Zijn kritiek komt erop neer dat de BeNe League, een Belgisch-Nederlandse samenwerking, een speeltuin is. Bondscoach Eimers is meer uitgesproken: „De BeNe League is een amateurcompetitie die richting recreatie gaat. Die recreanten selecteer ik niet. Ik zoek vooral jonge talenten die zich nog kunnen ontwikkelen.”

Oorzaak van het lage niveau van de nationale competitie ligt volgens Berteling bij de clubs, niet bij de spelers. Die willen wel en als ze goed zijn, vinden ze onderdak in het buitenland. De clubs moeten meer ambitie tonen en professionaliseren. Eimers: „Als je wat wilt moet je minimaal drie keer per week trainen en twee keer per weekeinde een wedstrijd spelen. Het is heel simpel: het niveau van de clubs moet omhoog.”

Vertel Theo van Gerwen wat. De technisch directeur van de Nederlandse IJshockeybond (NIJB) merkt als adviseur van de BeNe League hoe moeilijk dat is. „Dat gebrek aan ambitie heeft niet alleen met geldgebrek te maken, maar alles met de juiste instelling. Nu is er een viertal clubs met aspiraties, maar dat moeten er minimaal acht worden. De clubs die achterblijven zeggen dat ze niet kunnen. Dag mag zo zijn, maar je kunt wel naar een ambitieus doel toewerken. Denk je dat het succes Tilburg Trappers is komen aanwaaien? Die club heeft er twintig jaar over gedaan om op het huidige niveau te komen.”

Bespiegelingen waaraan deze generatie ijshockeyers weinig heeft. Die hebben te maken met een tweedeling in de selectie: de groep met en de groep zonder de spelers van Tilburg. Heeft de tweede groep niet het gevoel tweede keus te zijn?

Keus voor sterkst mogelijke team

Misschien wel, denkt bondscoach Eimers, maar hij zegt daar altijd eerlijk in te zijn geweest. „Wij nemen niemand in de maling. Ik heb alle spelers voorgehouden: ‘Ik kies voor het sterkste team. Houd rekening met het scenario dat Tilburg niet de finale van de play-offs haalt en de spelers beschikbaar zijn. Dan kan het zijn dat je twee oefenwedstrijden speelt en alsnog niet naar het WK gaat.’ Ja, er hebben ook spelers om die reden bedankt. Vervelend, maar spelers die niet bij de selectie willen zijn, hebben niks bij de nationale ploeg te zoeken. Ik zie het niet als mijn taak die spelers te motiveren.”

En valt Tilburg Trappers wat te verwijten als naar Duitsland uitgeweken ploeg? Nee, zegt technisch directeur Van Gerwen. „We moeten niet met het vingertje naar Tilburg wijzen. Die club geeft juist het goede voorbeeld. Zo moet het. Je ziet het resultaat. Er is sportief succes, de thuiswedstrijden zijn uitverkocht en de sponsors staan in de rij. Tilburg Trappers levert het bewijs dat ijshockey in Nederland leeft. Als er nog zes, zeven teams op die manier zouden hebben gewerkt, had Tilburg Trappers niet hoeven uit te wijken. Dan hadden we in Nederland een sterke competitie gehad.”

Voor Eimers is het wrang dat hij niet kan beschikken over uitgerekend spelers die zich internationaal het sterkst ontwikkelen. En het is frustrerend, erkent de bondscoach. „Ik heb een dubbel gevoel bij dit WK. We hadden kunnen strijden om promotie en ijshockey in Nederland weer op de kaart kunnen zetten. In plaats daarvan wordt het knokken tegen degradatie.”

En de spelers? Die willen volgens Nardo Nagtzaam (26) van de Duitse Oberligaclub Moskitos Essen in meerderheid graag uitkomen voor de nationale ploeg. „Ik ben jong naar het buitenland vertrokken, omdat het niveau en de beloning in Nederland te laag zijn. Dan is de keus snel gemaakt. Maar voor het Nederlands team kom ik altijd terug. Ik draag de leeuw met trots op mijn borst.”