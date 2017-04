Titel lonkt voor Feyenoord na verlies Ajax bij PSV

Het was een gevecht zonder wezenlijk belang. Een erekwestie hoogstens na een mislukt seizoen voor de één, aansluiting en druk houden bij Feyenoord voor de ander. PSV slaagde, Ajax faalde. Een rake vrije trap halverwege de eerste helft van Jürgen Locadia bleek de enige goal: 1-0 voor PSV. In Rotterdam kan de Coolsingel vast volstromen: het gat van Feyenoord met Ajax is vier punten.

Wat spanning, of het gebrek daaraan, doet met de eredivisie bleek zondagmiddag in de topper die in de schaduw van Feyenoords mars naar de titel niet heel veel meer voorstelde. Het uitgerangeerde PSV, nummer drie zonder perspectief op meer, tegen titelkandidaat Ajax had veel kunnen zijn: doorslaggevend, verhit, vermakelijk. Maar toen de zege van Feyenoord op Vitesse die een half uur voor de aftrap in Eindhoven beklonken was, liep de tinteling uit de wedstrijd in Eindhoven weg en dan blijft er ineens bar weinig over.

Vrijetrappenstatistiek

Er was, toen scheidsrechter Kevin Blom voor het eerst op zijn fluit blies om 16.45 uur, maar één relevante opdracht: Ajax moest winnen om het Feyenoord niet al te gemakkelijk te maken in de twee speelronden die hierna nog volgen. Maar daarvoor had de ploeg van Peter Bosz na de 120 minuten voetbal in Gelsenkirchen kennelijk de kracht niet. Natuurlijk, de 3-2 nederlaag in de return van de kwartfinale van de Europa League tegen Schalke had zoet gesmaakt want Ajax bereikte de halve finale. Daardoor zou de pijn meevallen. Maar 66 uur rust is kort en 120 minuten voetbal lang.

En PSV hakte daar gretig op in, aanvoerder Andrés Guardado – als altijd spelend op het randje - voorop. Feller in de duels, meer in beweging, meer muziek zat er in de thuisploeg. Phillip Cocu’s mannen hadden de morele verplichting aan het publiek om hier een goede wedstrijd neer te zetten, maar kansen waren schaars en bleven schaars. Jürgen Locadia schoot na 22 minuten een vrije trap met zuiver en hard binnen, waar Ajacied Hakim Ziyechs problematisch vrijetrappenstatistiek dit seizoen deze middag met drie (pogingen) om nul (goals) werd aangevuld.

Ajax kwam het dichtst bij de gelijkmaker toen Jeroen Zoet vlak voor rust wat veel tijd nam en zich bijna verslikte in de aanstormende Kasper Dolberg. In de tweede helft had Matthijs De Ligt nog zijn momentje, toen hij kort terugspeelde op Ajax-doelman André Onana en Steven Bergwijn bijna kon profiteren.

Niemand excelleert

Het was allemaal niet hoogstaand, niet goed, het aanzien maar net waardig. Niemand excelleerde, niemand onttrok zich aan het spel zonder vernuft en idee. Een typisch moment halverwege de tweede helft: Justin Kluivert snoept de bal van de voeten van Jürgen Locadia, maar loopt zich daarna vast in een woud van PSV’ers na de bal te ver voor zich uit te hebben gespeeld. Zo’n wedstrijd dus: onzuiver, gehaast, ongeconcentreerd. Een mistrap van Ziyech, een mistrap van De Ligt, het balverlies en beklag van Santiago Arias na een tikje in het gezicht. Met bijvoorbeeld gele kaarten voor Hector Moreno en Locadia (PSV) en Veltman (Ajax) als gevolg van verkeerde agressie: duwen als er voor een overtreding reeds gefloten is.

Ajax schroefde de intensiteit in het laatste kwartier nog op, wat lovenswaardig was. Maar PSV bleef makkelijk overeind, op een gevaarlijk moment na van Ajax-invaller David Neres. Maar die liep zich, geheel in lijn met het wedstrijdbeeld, vast. Ronduit hilarisch was hoe Joshua Brenet in de slotminuut de 2-0 niet wist te maken na een rush waarbij hij met veel moeite Neres van zich afschudde, maar op Onana stuitte.

Tot zover PSV-Ajax. En Feyenoord kan bij een overwinning op Excelsior over twee weken de schaal zekerstellen.