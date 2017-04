Nu ook in Frankrijk stembussen open

De stembussen zijn ook geopend in Frankrijk. Ongeveer 46 miljoen Fransen mogen hun stem uitbrengen. Daarvoor moet je als kiezer je wel eerst registreren. Veel stembureaus zijn tot 19.00 uur vanavond open, in de grote steden een uur langer. Voor het sluiten van de stembureaus mogen er geen voorlopige resultaten naar buiten worden gebracht.

Naast de spanning over het verkiezingsresultaat hoopt iedereen dat de stembusgang veilig verloopt. Daarvoor moeten de bijna 60.000 politieagenten en militairen zorgen die stembussen in het hele land bewaken.

De verkiezingen vinden plaats in een week waarin Frankijk opnieuw werd opgeschrikt door terreurdreiging. Op donderdagavond schoot een 39-jarige man in Parijs een politieagent dood en verwonde twee andere agenten. En op dinsdag verijdelde de politie in Marseille een aanslag.

Het is zeer de vraag in hoeverre de Franse stemmers hun keuze laten bepalen door thema's als terrorisme, integratie en radicale islam. De verkiezingcampagne's gingen, ondanks dat er in de afgelopen twee jaar grote aanslagen plaatsvonden in Parijs en Nice, vooral over economische onderwerpen zoals werkloosheid, de effecten van de globalisering en de euro.

Een stembureau in Le Touquet in Noord-Frankrijk. Foto Eric Feferberg/AFP