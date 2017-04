Competitievervalsing? Die vermaledijde bekerfinale, zullen ze in Amsterdam wel eens kunnen gaan denken als de resultaten in Arnhem en Eindhoven vanmiddag niet ten faveure van Ajax zouden zijn. StevenVerseput Steven Verseput Twee grote vragen bij #vitfey zijn: hoe diep gaat Vitesse, de week voor de bekerfinale, en hoe handelt Feyenoord de druk. 5 min tot aftrap 23 april 2017 @ 12:25 Volgen Vitesse-coach en oud-Feyenoorder Henk Fräser zou hebben gezegd: "Natuurlijk laten we een doorgebroken speler lopen ipv onderuit te halen met de finale voor de boeg. Daar ga ik niet over liegen."

Afgelopen in Arnhem Zure nederlaag voor Roda, dat lange tijd een punt leek mee te nemen uit Utrecht. De goal van Labyad in de 87e minuut maakt dat Sparta vanmiddag bij winst thuis tegen ADO Den Haag de 15e plek over kan nemen van Roda, dat daarmee officieel onder de degradatiestreep komt te staan.

Onze man in Arnhem NRC-sportverslaggever Steven Verseput zit vanmiddag voor ons in het Gelredome. Het dak is open, de zon en wolken betwisten elkaar in het luchtruim boven Arnhem. Nog even de opstellingen:

StevenVerseput Steven Verseput Feyenoord met dezelfde opstelling als vorige week tegen FC Utrecht. Dus geen Kuijt. Karsdorp terug in de selectie https://t.co/O15hzmqE2n 23 april 2017 @ 11:36 Volgen

FC Utrecht in slotminuten op voorsprong De eerste wedstrijd van de eredivisiemiddag is die tussen FC Utrecht en Roda JC, dat tegen nacompetitie strijdt. Maar met nog een paar minuten op de klok, incasseren de Limburgers dan toch een treffer: 1-0. Oud-PSV'er Zakaria Labyad tekent voor de goal middels een heel behoorlijk gekrulde vrije trap.

Lekker voetbalweekend De lastige uitwedstrijd van Feyenoord en de topper in Eindhoven zijn slechts een paar van de aansprekende affiches dit weekeinde. Vanavond staat in Spanje natuurlijk El Clásico op het programma: FC Barcelona moet daar winnen om nog aanspraak te maken op de titel. Gisteren stond in Portugal de topper. Ook de tweede halve finale van de FA Cup tussen Arsenal en Manchester City wordt vanmiddag nog gespeeld, nadat Chelsea zich gisteren ten koste van Spurs (4-2) plaatste voor de finale. In de Lgue 1 nemen Lyon en Monaco het vanavond tegen elkaar op en voor de Schotse beker staan Celtic en Rangers momenteel tegenover elkaar.