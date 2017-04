KNVB heeft Henk ten Cate op het oog als bondscoach

De KNVB heeft Henk ten Cate (62) op het oog als bondscoach van het Nederlands elftal. Zondagavond bevestigde de oud-trainer van onder meer Go Ahead Eagles, Sparta, Vitesse, NAC en Ajax tegenover De Telegraaf dat hij zaterdag in Abu Dhabi een langdurig gesprek, in twee sessies van vier uur, heeft gevoerd met technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB.

Ten Cate sprak van een uitstekend onderhoud:

“Ik geef geen details, want dat zou ik tamelijk onbeschoft vinden. Ja, ik ben geïnteresseerd en wacht nu rustig af. De KNVB neemt contact met me op.”

Ten Cate hoopt eind deze maand met zijn club Al-Jazira de landstitel te behalen in de Verenigde Arabische Emiraten. Daarna zou hij snel aan de slag kunnen als opvolger van Danny Blind. Die werd eind vorige maand ontslagen na de nederlaag in het WK-kwalificatieduel tegen Bulgarije, waardoor de kans erg klein is dat Nederland zich nog plaatst voor het WK van 2018 in Rusland.

Oranje speelt nog twee oefeninterlands tegen Marokko (31 mei in Agadir) en Ivoorkust (4 juni in Rotterdam). Op 9 juni treft Nederland Luxemburg, in Rotterdam, voor het volgende WK-kwalificatieduel. Ronald Koeman, Frank de Boer, Frank Rijkaard en Louis van Gaal lieten de KNVB al weten geen bondscoach te willen worden.