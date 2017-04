Duitse AfD kiest nieuwe politiek leiders

De rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) heeft zondag op het partijcongres in Keulen Alexander Gauland en Alice Weidel als nieuwe politiek leiders gekozen.

De 76-jarige Gauland was vicevoorzitter van de partij en is een politieke veteraan. Ook staat hij bekend als tegenstander van Frauke Petry, de huidige politiek leider die afgelopen week liet weten de partij niet langer te willen leiden. De 38-jarige Weidel is een liberale econoom.

De Afd, die bekend staat als anti-immigratiepartij, houdt dit weekend een bijeenkomst om hun partijkoers voor de Duitse verkiezingen in september te bepalen. De partij is intern zeer verdeeld. Met de keuze voor Gualand en Weidel lijkt de partij verder naar rechts op te schuiven.

Petry, die sinds 2015 de partij leidt, zette zich dit weekend nog in voor een ‘realistische politieke strategie’. Ze diende een motie in om een minder radicale koers te varen in de hoop te kunnen samenwerken met andere politieke partijen. Dit voorstel werd zaterdag afgewezen.

Tijdens een demonstratie tegen het AfD raakte in Keulen zaterdag twee politieagenten gewond. Er waren zo’n 50.000 mensen in Keulen de straat opgegaan, onder wie duizend links-radicale activisten. Volgens een woordvoerder was de sfeer in de stad “enigszins agressief”.