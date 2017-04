Dit is pas ’t begin, zeggen de fans in Hénin-Beaumont

‘Het wordt een uitzonderlijke avond. Uitzónderlijk!” Een vrouw loopt langs met haar zoontje in de afgeladen sportzaal François Mitterrand in het Noord-Franse Hénin-Beaumont. Hier organiseert Marine Le Pen haar eerste presidentverkiezingsavond. De helft van de zaal is journalist, de andere partijleden of enthousiaste stemmers. En uitzonderlijk wordt het: even na acht uur barst de zaal in gejuich uit: Le Pen is door naar de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Ze heeft een flink groter percentage van de stemmen binnengehaald dan haar vader in 2002: volgens de laatste tellingen ruim 23 procent tegen nog geen 17 in de eerste ronde destijds.

Volgens de aanwezigen is het pas het begin. „Of we kunnen winnen? We gáán winnen!”, zegt de 20-jarige Ève Froger. Ze stemt voor het eerst en „wist al meteen dat het Marine ging worden”. Voor deze avond kwam ze speciaal uit Parijs, zo’n 200 kilometer verderop. „Het is de eerste keer dat ik op zo’n verkiezingsavond ben”, zegt Pascal Gosselin. „Maar ik wilde de kans niet missen om deze bijzondere avond met deze kandidaat, de toekomstige president, door te brengen.” Hij stemde jarenlang op de socialisten, maar sinds acht jaar op het Front National. Ook hij heeft bijna anderhalf uur gereden om er bij te zijn.

Als Marine Le Pen rond 21 uur het podium betreedt voor een korte speech, klinkt overwinningsmuziek. „Een historische winst”, roept ze tegen de zaal. Le Pen als president – het kán, zeggen ook de aanwezige partijprominenten, terwijl de zaal ‘Marine présidente’ scandeert. Gilbert Collard, parlementslid voor het Front National, denkt niet dat het feit dat Le Pen nu tegenover de kandidaat uit het politieke midden moet uitkomen een probleem hoeft te zijn. „Let maar op: meer kiezers dan verwacht zullen op ons stemmen.” De kiezers van de rechtse kandidaat François Fillon gaan volgens hem lang niet alles waar Macron voor staat accepteren. En ook van degenen die op de uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon hebben gestemd moet niet automatisch gedacht worden dat ze voor Macron zullen stemmen. „Hij heeft als minister onder Hollande beslissingen genomen die lijnrecht tegen de principes van Mélenchon ingaan. Le Pen is de enige die tegen het huidige systeem in gaat.”

„Ik ben het bewijs dat we kunnen winnen”, voegt de burgemeester van Hénin-Beaumont toe. Steeve Briois werd bij de laatste verkiezingen verkozen met over de helft van de stemmen. Een tweede ronde was niet meer nodig.

Historische wending

Sindsdien is het electoraat voor het Front National in dit stadje met zo’n 27.000 inwoners alleen nog maar gegroeid: bij de laatste verkiezingen stemde meer dan 60 procent van de kiezers voor de partij. De kaarten zijn nog niet geschud, zegt Briois. „We beginnen de campagne nu niet vanaf 23, maar vanaf nul procent. Dit kan weleens een historische wending voor de klassieke partijen gaan worden.” Als even later bekend wordt dat Fillon kiezers heeft opgeroepen op Macron te stemmen, klinkt luid boegeroep uit de zaal. Briois verbaast de uitspraak niets. Al die klassieke partijen spannen samen. „Macron is praktisch Fillons zoon. Ze doen maar.” „Een deel heeft misschien uiteindelijk op Nicolas Dupont-Aignan gestemd, maar die komen wel weer bij ons terug in de tweede ronde. Onze volgende stap is het Élysée.”

„Dit is een geweldig teken naar de buitenwereld: tegen de mondialisten en voor de patriottisten”, zegt de enthousiaste Ève Froger. Het publiek draagt overwegend de Franse driekleur en als broches blauwe roosjes, het logo van de partij voor deze verkiezingen. Al de hele avond klinkt in de zaal met regelmaat het Franse volkslied, Franse vlaggen worden heen en weer gezwaaid. Even scandeert de zaal „On est chez nous”. Maar, willen ze hier graag benadrukken, „we zijn geen racisten”. Pascal Gosselin: „De werkende Fransen komen als eerst, maar ik heb niets tegen buitenlanders. Moedige mensen storen mij niet.” Het past bij het beeld dat Marine Le Pen nastreeft. Protectionistisch en tegen de mondialisering, Frans, anti-EU, tegen immigratie maar niet racistisch. Tijdens de speech van Le Pen wordt opnieuw duidelijk hoe graag ze wil benadrukken dat haar partij voor iedereen is, zeker als ze het Élysée wil gaan halen: „Ik ben de kandidaat van het volk. Ik roep alle landgenoten, waar ze ook vandaan komen, [...] op zich bij me te voegen.”