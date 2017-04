Een Amerikaanse ‘diner’ in Berkel-Enschot

Foto Thijs Wolzak

Gesloten „Dit is gewoon onze keuken.” In de Palm Diner van technical productmanager Eric van Spreuwel (49) en grafisch vormgever Saskia Zwerver (52) komen nooit betalende gasten. Het is geen restaurant, maar onderdeel van hun huis dat volledig in Amerikaanse jaren ’50-stijl is ingericht. „Dit is geen hobby maar onze lifestyle.” Van Spreuwel danste in de box al op rock-’n-roll. Kleding, kapsel, muziek en interieur worden erop afgestemd. In de tuin staan palmbomen, „voor het Californië-gevoel”, en in de Polynesische Tiki-lounge schenken ze cocktails.

Spreekkamer Het pand is een voormalig Wit-Gele Kruisgebouw. „Hier zaten huisarts, prikpost, consultatiebureau en zwangerschapsyoga.” Drie jaar geleden ging het zorgcentrum failliet en na veel geduld – „er zat geen woonvergunning op” – en verbouwingen, kunnen ze er in wonen. Momenteel verbouwen ze, „met een klein elftal”, verschillende spreekkamers tot garage. Daar komen Van Spreuwels oldtimers te staan.

Amerika De spullen voor hun diner halen ze via reizen of internet uit Amerikaanse diners. Zoals de servettenhouders waar ze nu nog servetten voor zoeken. „Er zaten precies nul servetten in.” Alleen de blauwe bankjes zijn retro. Jammer, want kenners zien dat, „dus die worden ooit vervangen”. Is het niet handiger daar te gaan wonen? „Dan moet alles weer terug.”

Van IKEA? „Vuilnisbakjes om afval in te scheiden.”

Meenemen bij brand? „Als-ie start, onze Crysler uit ’38.”