Barcelona boekt belangrijke overwinning op Real

FC Barcelona heeft zondagavond een belangrijke overwinning geboekt op Real Madrid. Op bezoek bij de Koninklijke won de club met 3-2. Lionel Messi scoorde tijdens El Clásico in de laatste minuut de beslissende goal voor de Catalaanse club. Daarmee is Barcelona nu boven Real Madrid komen te staan in de Primera División. Real heeft wel nog een wedstrijd tegoed, en beide clubs hebben nu 75 punten.

Carlos Casemiro scoorde de eerste goal voor Real in de 28ste minuut. Vijf minuten later stonden de clubs gelijk na een doelpunt van Lionel Messi, nadat hij twee verdedigers zijn hielen had laten zien. Ivan Rakitic zorgde er vervolgens voor dat Barcelona met 2-1 uitliep.

Vijfhonderdste doelpunt

Hoewel Madrid na een rode kaart voor Sergio Rames voor een ongecontroleerde sliding op Messi met een man minder moest spelen, wist de club met een goal van James Rodriguez in de 85ste minuut de stand weer gelijk te krijgen.

GOOOOOLLL! James zet Real weer op gelijke hoogte! Wat een #ElClasico is dit!! #ZiggoSport pic.twitter.com/fY6e4jptzE — Ziggo Sport (@ZiggoSport) April 23, 2017

Toch wist Messi in de laatste minuut het beslissende doelpunt voor Barcelona te scoren. Daarmee vierde de 29-jarige Argentijn zijn vijfhonderdste doelpunt.

Het is de tweede opeenvolgende overwinning van Barcelona in het Bernabéu stadion in Madrid. Het vorige seizoen won de club er met 4-0 van Madrid. Na die nederlaag werd Real-coach Rafa Benitez gedwongen te stoppen als coach. Hij werd vervangen door Zinedine Zidane.