Arnhem is even van Feyenoord

Chauffeur Jan de Rek staat zondagavond de spelersbus van Feyenoord uit te laden bij de Kuip. „Ongelofelijk, ik ben nog aan het bijkomen van de rit”, zegt hij per telefoon. Bij aankomst op Rotterdam-Zuid, na de 2-0 zege bij Vitesse, staan rond half zeven honderden fans de selectie op te wachten. Er klinkt gezang, groene fakkels worden ontstoken, bier wordt gedronken. De Rek: „We konden niet meer verder, over een stukje van vijftig meter heb ik drie kwartier gedaan.”

De afloop van PSV-Ajax (1-0) wordt in de bus afgewacht. Door dat resultaat heeft koploper Feyenoord met nog twee duels te gaan vier punten voorsprong op Ajax en kan het over twee weken kampioen worden bij stadgenoot Excelsior. Via een stream, die een minuut achterliep, wordt in de bus het duel in Eindhoven gevolgd. Bier wordt in de bus niet gedronken, zegt De Rek. „Topsportmentaliteit, hé.”

De Rek moet uitkijken dat hij niemand uit de enthousiaste menigte bij de Kuip omver rijdt. Hij is namens Ringelberg Touringcars sinds tweeënhalf jaar chauffeur van de spelersbus van Feyenoord. Een rit als deze heeft hij nog niet eerder meegemaakt. „Bizar dit.”

Op de A15 van Arnhem naar Rotterdam toeteren voorbijgangers, mensen zwaaien uit het autoraam. Op een viaduct bij Papendrecht, niet ver onder Rotterdam, staan fans met fakkels.

De Rek, zelf ook Feyenoord-supporter en voorheen seizoenkaarthouder van de club uit Rotterdam: „Achttien jaar frustratie zie je eruit komen. Ik zag grote kerels met tranen in de ogen.”

Feyenoord lijkt de eerste landstitel sinds 1999 niet meer te kunnen ontgaan. De sleutelronde van zondag is vanuit Feyenoord-oogpunt volgens een ideaal scenario verlopen, met de hulp van PSV. Op zondag 7 mei is Feyenoord bij een zege op Excelsior – dat nagenoeg zeker is van handhaving – kampioen. Het duel vindt plaats in Kralingen, op loopafstand van de Coolsingel, in het krappe Woudestein, met een capaciteit van 4.500 toeschouwers.

Ofwel: het kleinste stadion in de eredivisie, waar de club met een van de grootste supportersschares (ruim 1,5 miljoen fans) de titel kan behalen. Een stormloop kan verwacht worden. „Ik denk dat mensen daar op het dak gaan zitten”, lacht Feyenoord-aanvaller Steven Berghuis. Het zal een complexe operatie worden om de openbare orde te handhaven. Als Feyenoord bij Excelsior geen kampioen wordt, wacht een tweede kans in de Kuip tegen Heracles.

‘Coolsingel’ nauwkeurig gemeden

De titel, zo dichtbij. Het is voor de club, de technische staf, de organisatie, de persvoorlichting een nieuwe situatie; zo gewend als Feyenoord is geraakt aan niet kampioen worden. Zorgvuldig werd in de afgelopen maanden naar buiten toe het woord ‘Coolsingel’ gemeden. „Ik heb het woord wel honderdduizend keer gehoord”, zegt de Deense spits Nicolai Jørgensen, die beide goals maakte tegen Vitesse. „Maar ik wil er niet over praten. Twee wedstrijden nog, dat is nu de focus.”

Maar onherroepelijk zal de aanlokkelijkheid van een titelfeest gevoed worden de komende twee weken. Verzoeken voor boeken, documentaires en kampioensinterviews zullen ingediend worden – zoals dat ook in de afgelopen periode gebeurde. Veel werd afgehouden. Maar nu is het onhoudbaar. Er zal zeker ook gesproken worden over eventuele kampioenspremies, over welke soort champagne moet worden gekocht, over de kleur bloemen.

Dat is misschien nog het enige gevaar voor Feyenoord: alles zal op 7 mei klaar staan voor het kampioenschap, hoe gaat de ploeg daarmee om? Aannemelijk is het niet dat Feyenoord verlamd raakt door titelstress. De laatste twee duels heeft de ploeg bewezen die druk te kunnen weerstaan met twee must-wins op FC Utrecht en Vitesse.

Gevreesd werd voor nieuw puntverlies in een uitwedstrijd, daar waar Feyenoord kwetsbaar is de laatste weken. Maar Arnhem was even van Feyenoord, deze zondagmiddag. De hoofdtribune van het Gelredome, normaal bevolkt door fans van de thuisclub, zat vol Feyenoorders. Via via waren ze aan kaartjes gekomen. Ze veerden op bij de goals, bij de wissel van matchwinner Jørgensen en na het eindsignaal. „Dit heb ik niet eerder meegemaakt. Ze zijn gek. Dat is wat we nodig hebben”, zegt Jørgensen. „Het is alsof je met een twaalfde man speelt.”

Het Feyenoord-gezang overheerste, het Hand in hand kameraden klonk. In die merkwaardige ambiance voetbalde Feyenoord een gewonnen duel. Tegen een Vitesse dat met het hoofd al bij de bekerfinale van komende zondag zat. „Misschien hebben we met zijn allen onbewust toch meer oog gehad voor die wedstrijd”, zei Vitesse-coach Henk Fraser. Feyenoord sloeg de energie snel uit Vitesse, door de goals van Jørgensen.

Na afloop staat Eus Roovers (48) in de persruimte nog na te gloeien. Hij is fan en schrijver, voornamelijk van kinderboeken. Hij schreef er meerdere over Feyenoord. In 1984 bezocht hij zijn eerste uitwedstrijd, het was het kampioensduel van Feyenoord tegen Willem II, in het seizoen met Johan Cruijff. Roovers ging op de fiets naar Tilburg vanuit woonplaats Oosterhout. „Voor vijf gulden kocht ik een kaartje aan de kassa.” Na de 5-0 zege en dus de landstitel werd Cruijff, „gestript” door fans, herinnert Roovers zich. „Tot aan zijn sokken toe.”

De successen zijn schaars, sindsdien won Feyenoord de titel nog maar twee keer. Dat lijden wordt soms gecultiveerd. Roovers: „Juist omdat we niet winnen, zijn we zulke goede supporters. Dat moeten we nou misschien eens een keer achter ons laten. We moeten het niet gaan koesteren.”

Op dat moment maakt PSV de 1-0, is te zien op een tv-scherm. Feyenoord gaat de eerste titel in de 21ste eeuw winnen, weinig kan meer misgaan. Het is een nieuwe ervaring voor jonge generaties fans. Roovers, twintig jaar seizoenkaarthouder: „Ik ken jongens van 22. Die hebben nog nooit bewust een titel meegemaakt, die gun ik het met name.” Na de 2-0 vielen mannen naast hem op de tribune huilend in zijn armen. „Ze zeiden: het gaat nu echt gebeuren.”