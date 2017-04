Amerikaanse man opgepakt in Noord-Korea

Noord-Korea heeft vrijdag een Amerikaanse man opgepakt. Dat meldt persbureau AP op basis van berichtgeving van het Noord-Koreaanse staatspersbureau Yonhap. Het zou gaan om een Koreaans-Amerikaanse vijftiger.

De man zou op de luchthaven van Pyongyang zijn gearresteerd nadat hij ongeveer een maand in het land was geweest. Hij stond op het punt het land te verlaten. Hij zou docent zijn geweest aan de Yanbian universiteit in China die een zusteruniversiteit heeft in de Noord-Koreaanse hoofdstand Pyongyang.

Ook uitte Noord-Korea opnieuw bedreigingen richting de Verenigde Staten. Het land dreigde zondag een Amerikaans marineschip te laten zinken om hun militaire macht te demonstreren. Japan liet zondag weten de Amerikaanse vloot marineschepen, die president Trump onlangs richting Noord-Korea stuurde, te hebben versterkt met twee oorlogsschepen.

Spanningen

De spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten zijn de afgelopen weken opgelopen. De Amerikaanse president Donald Trump waarschuwde in een tweet dat hij “het probleem Noord-Korea” zelf wel zou oplossen, met of zonder hulp van China. Kort hierna toonde Noord-Korea tijdens een militaire parade in de hoofdstad met veel machtsvertoon nieuwe projectielen. Ook deed het land een rakettest die volgens Zuid-Korea en de Verenigde Staten mislukte.

Ondertussen dreigde de Noord-Koreaanse onderminister van Buitenlandse Zaken afgelopen week met een “totale oorlog” als de VS militaire actie zouden ondernemen. De Noord-Koreaanse vice-ambassadeur van de Verenigde Naties beschuldigde de Verenigde Staten van het uitlokken van een “thermo-nucleaire oorlog”.

Noord-Korea dreigde zaterdag nog Australië aan te vallen met kernwapens als het land zich achter de Verenigde Staten blijft scharen. De Amerikaanse vicepresident Mike Pence is op bezoek in het land.

Gevangen

In Noord-Korea zitten al twee Amerikanen vast. Vorig jaar januari werd de 22-jarige student Otto Warmbier opgepakt en tot vijftien jaar dwangarbeid veroordeeld. Hij zou een banner met een politieke slogan hebben gestolen. In maart vorig jaar werd de 62-jarige Koreaanse-Amerikaan Kim Dong Chul veroordeeld tot tien jaar dwangarbeid. De Amerikaanse missionaris Kenneth Bae die in 2012 werd veroordeeld tot vijfien jaar dwangarbeid, werd twee jaar later vrijgelaten.