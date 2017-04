Frankrijk rekent af met establishment

De Franse kiezer heeft hard afgerekend met de traditionele politieke partijen die het land sinds de Tweede Wereldoorlog bestuurd hebben. De in vier politieke kampen verdeelde republiek koerst af op een ingrijpende herschikking van het politieke landschap, nu de twee grote machtsblokken, de Parti Socialiste op links en Les Républicains op rechts, voor het eerst beide niet in de beslissende kiesronde van de presidentsverkiezingen vertegenwoordigd zijn. Na de tweede ronde op 7 mei worden de parlementsverkiezingen in juni cruciaal voor de stabiliteit van het land en de ambities van de gekozen president.

Dat zijn de belangrijkste lessen na de winst in de eerste kiesronde van de presidentsverkiezingen, zondag, van de partijloze sociaal-liberaal Emmanuel Macron en de nationaal-populist Marine Le Pen. Macron haalde met ongeveer 24 procent de meeste stemmen, Le Pen bleef steken op 22 procent. De centrum-rechtse kandidaat François Fillon en de uiterst linkse Jean-Luc Mélenchon zitten daar vlak achter met elk ruim 19 procent van de stemmen. De Parti Socialiste van de vertrekkende president François Hollande, wiens beleid door geen van de kandidaten in de campagne verdedigd werd, is weggevaagd en kwam met de op de uiterst linkse partijvleugel opererende kandidaat Benoît Hamon niet verder dan 6 procent.

Macron ging al zo’n twee maanden aan kop in de peilingen, maar zijn winst in de eerste ronde is daarmee niet minder spectaculair. „In een jaar tijd hebben we het gezicht van de Franse politiek veranderd”, zei hij zondagavond voor zijn euforische aanhang in Parijs.

Pro-Europese boodschap

De voormalige minister van Economie van Hollande bouwde uit het niets een politieke beweging op, En Marche!, waarmee hij niet alleen duizenden nieuwe jonge kiezers wist te mobiliseren, maar waarmee hij op weg naar de verkiezingsdag ook steeds meer brokstukken van de bestaande partijen opveegde. Met zijn optimistische pro-Europese boodschap en zijn weigering zich op de klassieke politieke scheidslijn links-rechts te positioneren, raakte hij bij veel gedesillusioneerde kiezers een gevoelige snaar.

Le Pen sprak terecht over een „historisch resultaat”, ook voor haar partij. Meer kiezers dan ooit, naar schatting ruim meer dan 7 miljoen, stemden op het Front National. Met haar pleidooi voor vertrek uit de Europese Unie, economisch protectionisme en een stop op immigratie is dat aantal een afstraffing voor de partijen die Frankrijk de laatste vijftig jaar hebben bestuurd.

Toch is de tweede plek voor haar zuur. Met de immense impopulariteit van de zittende regering, de maar heel langzaam dalende werkloosheid en bijna continue vragen over de Franse identiteit, stond ze er in de peilingen heel lang beter voor. Anders dan veel analisten voorspelden, lieten de Fransen zich bij hun keus niet afleiden door de aanslag op een politieagent afgelopen donderdag op de Champs-Élysées in Parijs.

Om over twee weken president te worden zal Le Pen haar stemmenaantal ruim moeten verdubbelen. Dat is bij een heel lage opkomst niet onmogelijk, maar wel erg gecompliceerd. De opkomst bij de eerste ronde was alvast boven verwachting: net onder de 80 procent.

Welgesteld electoraat

De grootste verliezer van de eerste ronde, François Fillon, heeft zijn aanhang opgeroepen om Macron te stemmen teneinde een verkiezing van Le Pen te voorkomen. Dat zullen ze niet allemaal doen, maar de vraag is hoe zij een deel van zijn kiezers gaat verleiden. Vooral haar plan om terug te keren naar de Franse franc ligt bij dit welgestelde electoraat niet goed.

De socialist Benoît Hamon deed dezelfde oproep, met de vileine toevoeging dat Macron „niet links is” maar dat tegen elke prijs „extremisme” (van Le Pen) voorkomen moet worden. Dat Hamon de kandidaat van de PS werd, was een interne reactie op het door Hollande, deels op aanreiken van Macron, gevoerde hervormingsbeleid.

Wat de kiezers van Mélenchon gaan doen is het minst duidelijk. Ook zij hebben zich voor een groot deel van het „systeem” afgekeerd. Op economisch terrein staan zij met hun kritiek op het in de Europese Unie dominante neoliberalisme dichter bij Le Pen dan bij Macron. Maar Mélenchon weigerde zondagavond op basis van de eerste uitslagen een stemadvies te geven. De verwachting is dat veel van hen thuis zullen blijven of blanco zullen stemmen.

Uit eerste peilingen blijkt dat Macron met ongeveer 60 procent van Le Pen zou kunnen winnen. Dat is voor mensen die geloven in een open, modern Frankrijk goed nieuws. En ook in Brussel zal opgelucht adem gehaald worden nu het doemscenario, een tweede ronde tussen Le Pen en Mélenchon, zich niet voltrokken heeft. Maar de meerderheid die Macron in de eerste ronde haalde, is zeer klein. Met krap 24 procent heeft hij een smaller mandaat dan in 2007 Nicolas Sarkozy (31,2 procent) of Hollande in 2012 (28,6 procent). Beiden bleken niet in staat ingrijpende hervormingen in Frankrijk te realiseren.

Terwijl het Front National Macron al weken afschildert als de man die namens de gevestigde politieke partijen het oude „systeem” overeind moet houden, zal Macron de kiezers de komende dagen moeten uitleggen hoe hij denkt in het parlement een stabiele meerderheid te krijgen zonder zijn belofte van politieke vernieuwing op te geven.