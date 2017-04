Zie hoe de duif zijn lichaam afkoelt

Deze duif straalt een zeker enthousiasme uit, maar dat is schijn. Hij is niet meer. Al het bloed van de vogel is vervangen door een contrastvloeistof, waarna het dier de CT-scanner in ging.

Op deze CT-scan zijn zelfs de kleinste bloedvaten te zien. Het ingekleurde zwart-wit beeld won enkele weken geleden een Wellcome Image Award, een internationale onderscheiding voor de mooiste beelden uit de medische en biowetenschap.

De Amerikaan Scott Echols scande de duif in 2015. Echols is een dierenarts en ondernemer uit Salt Lake City, gespecialiseerd in vogels. Hij werkt aan een anatomische atlas van de grijze papegaai en hij ontwikkelde een contrastvloeistof om bloedvaten van allerlei dieren zichtbaar te maken. De duif is een demonstratiemodel. Echols maakt ook instructiemateriaal voor vogelhouders en schildert aardige vogelaquarellen.

Op de CT-scan is duidelijk te zien dat in de borst van de duif een dicht netwerk van haarvaten ligt, de ‘vasculaire plexus’. Het netwerk helpt de duif af te koelen. Vooral als een duif vliegt, moet hij zijn lichaamswarmte snel afvoeren. Een mannetjesduif pompt bovendien bij het baltsen zijn plexus op, om indruk te maken. Echols verkoopt afdrukken van deze doorzichtige duif, voor 118 dollar.