‘Wielrenner Scarponi (37) omgekomen bij verkeersongeval’

De Italiaanse wielrenner Michele Scarponi (37) is zaterdag omgekomen bij een verkeersongeval. De coureur van de Astana-ploeg kwam tijdens een trainingsrit nabij de plaats Filottrano frontaal in botsing met een vrachtwagen en overleefde het ongeluk niet, meldt de krant La Gazzetta dello Sport. De coureur van de Astana-ploeg won in 2011 de Ronde van Italië.

Toegesnelde hulpdiensten konden weinig meer uitrichten en moesten volgens La Gazetta rond acht uur constateren dat Scarponi de aanvaring met de vrachtwagen niet had overleefd.

Scarponi was op dit in training voor de Ronde van Italië, die op vrijdag 5 mei begint in Sardinië. De Italiaan was door zijn ploeg Astana als kopman aangewezen bij afwezigheid van de geblesseerde Fabio Aru. De coureur wist afgelopen maandag nog een etappe te winnen in de Ronde van de Alpen - voorheen de Ronde van Trentino.

Vooral succesvol in Italië

De renner kwam gedurende zijn carrière uit voor onder meer Lampre, Acqua & Sapone en sinds vorig jaar de Astana-ploeg van Alexander Vinokoerov. Zijn grootste succes vierde Scarponi in 2011 toen hij de ervaren klimmer de Ronde van Italië wist te winnen. Hij won tijdens zijn loopbaan ook drie ritten in de drieweekse Italiaanse rittenkoers. In de twee daaropvolgende jaren werd hij telkens vierde.

Scarponi was vooral succesvol op de bergtoppen in eigen land. Zo zegevierde hij in 2009 in de Tirreno-Adriatico en wist hij ook de Ronde van Trentino op zijn naam te zetten.

