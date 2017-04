Twee Duitse agenten gewond tijdens anti-AfD protest

Twee Duitse politieagenten zijn zaterdag gewond geraakt tijdens een demonstratie tegen de rechts-populistische partij Alternative für Deutschland (AfD) in Keulen. Ook is er een politieauto in brand gestoken, meldt de Duitse politie. De partij houdt dit weekend een congres in de stad.

Zo’n vierduizend agenten waren gemobiliseerd. Naar schatting zijn er uiteindelijk zo’n 50.000 betogers in Keulen de straat opgegaan, onder wie duizend links-radicale activisten. Volgens een woordvoerder was de situatie in de stad “enigszins agressief” in sommige gebieden.

Lokale media melden dat er politie te paard werd ingezet. Ook gebruikten agenten pepperspray tegen de betogers, die onder meer probeerden de weg naar het hotel waar het congres gehouden wordt te versperren. Aan het begin van de middag werd er volgens een politiewoordvoerder vreedzaam gedemonstreerd.

Dit weekend houden zeshonderd afgevaardigden van de AfD een bijeenkomst in de stad om hun partijkoers voor de Duitse verkiezingen in september te bepalen. De huidige partijleider Frauke Petry diende een motie in om een minder radicale koers in te nemen. Daarmee hoopte ze samenwerking met andere politieke partijen mogelijk te maken, maar het voorstel werd door het congres afgewezen.

Aanvoerder

Petry maakte afgelopen woensdag bekend dat ze zich terug zal trekken als lijsttrekker van de partij voor de komende verkiezingen. Sinds 2015 leidde ze de AfD, maar de afgelopen maanden liep de partij in de opiniepeilingen terug.

Omdat veel straten in de stad waren afgesloten voor het AfD-congres en de demonstraties, zijn dertien bruidsparen door de politie geëscorteerd naar het stadhuis voor de voltrekking van hun huwelijken. Dat zit namelijk vlakbij het hotel waar de AfD zijn bijeenkomst houdt.