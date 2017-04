Tientallen vluchten vertraagd door voorjaarsdrukte Schiphol

Door extreme voorjaarsdrukte zijn tientallen vluchten op Schiphol noodgedwongen vertraagd. De luchthaven zegt extra personeel te hebben ingezet, maar door lange wachtrijen hebben al minstens honderd mensen hun vlucht gemist. Om dat aantal te beperken laat KLM tientallen vliegtuigen wachten.

Er staan rijen bij de incheckbalies, de beveiliging en de paspoortcontrole. Schiphol laat weten dat het “alle zeilen heeft bijgezet”. Hoeveel extra personeel er is ingezet, kan een woordvoerder niet zeggen. De drukte zaterdag zou vergelijkbaar zijn met piekdagen tijden de zomervakantie. Zondag zal het op het vliegveld naar verwachting ook zeer druk zijn.

“We begrijpen dat het vervelend is voor reizigers, maar we doen er alles aan om de drukte in goede banen te leiden.”