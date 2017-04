NEC verliest degradatiekraker tegen Excelsior

NEC moet serieus gaan vrezen voor de degradatieplayoffs - of erger. Zaterdagavond verloor de Eredivisieclub uit Nijmegen in eigen huis met 0-1 van Excelsior. Het was voor NEC de zevende nederlaag op rij.

NEC blijft daardoor de zeventiende ploeg op de ranglijst, met evenveel punten als nummer zestien Sparta Rotterdam. Bij deze stand moeten beide clubs playoffs gaan spelen om lijfsbehoud in de Eredivisie.

Rake kopbal

Excelsior maakt zich dankzij de overwinning - de zevende van het seizoen - daarentegen los van de degradatiezone. De Rotterdammers hebben nu een gat van zes punten geslagen naar nummer zestien Sparta. De overwinning heeft Excelsior overigens te danken aan Mike van Duinen. De aanvaller kopte in de 58ste minuut raak.

Go Ahead Eagles, de nummer achttien van de Eredivisie, komt later op de avond ook in actie. Go Ahead ontvangt in Deventer FC Groningen. Als de club wint, verkleint ze het gat met NEC tot twee punten. Dan kan Go Ahead rechtstreekse degradatie mogelijk nog ontlopen. Bij een verlies zaterdagavond is het team zo goed als verzekerd van een terugkeer naar de Jupiler League.