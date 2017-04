Nabestaanden MH17 willen camerabeelden slachtoffers

De nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 proberen al drie jaar tevergeefs bewakingsbeelden in bezit te krijgen waarop de laatste uren van hun overleden dierbaren te zien zijn. Het Openbaar Ministerie (OM) beschikt over deze beelden van camera’s op Schiphol, maar wil ze niet geven. Nabestaanden en de Stichting Vliegramp MH17 hebben dat tegen RTL Nieuws verteld, meldt het programma zaterdag.

De beelden in kwestie zijn afkomstig van 34 bewakingscamera’s. Dat blijkt uit documenten die RTL Nieuws in handen zegt te hebben. De opnames lopen van vier uur ‘s morgens tot twee uur ‘s middags op 17 juli 2014, de dag van de ramp. Het OM heeft de videobeelden gekregen van Schiphol.

Onbegonnen werk

Het OM schreef volgens RTL Nieuws in 2015 aan de nabestaanden dat het te veel werk is om de beelden te onderzoeken:

“Het is onbegonnen werk om de opnamen van 34 camera’s, elk met een duur van verschillende uren, te bekijken en van elke vastgelegde reiziger na te gaan of dit een slachtoffer is van de crash van vlucht MH17. Tot onze grote spijt kan het OM daarom geen beelden verstrekken aan de nabestaanden.”

Stichting Vliegramp MH17 zegt tegen RTL te snappen waarom het OM de beelden niet wil verstrekken. “Maar dit is voor nabestaanden heel erg belangrijk. Het zijn de laatste beelden van hun familieleden, dus we laten niet los.” Twee families hebben wel videobeelden gekregen. Zij kregen het materiaal kort na de ramp toegespeeld door familierechercheurs.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie, waaronder het OM valt, laat weten dat minister Stef Blok naar de kwestie kijkt:

“De minister heeft de wens van de nabestaanden duidelijk gehoord. Hij heeft toegezegd de mogelijkheden te laten onderzoeken voor nabestaanden om de beelden te bekijken. De mogelijkheden daartoe worden nu bekeken.”

Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen 298 mensen om het leven. Onder de dodelijke slachtoffers waren 193 Nederlanders. Uit onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid bleek eind 2015 dat het vliegtuig in de lucht boven Oost-Oekraïne uiteen viel nadat het was geraakt door een in Rusland geproduceerde Boekraket.