Guus Kouwenhoven naar Europees hof om detentie

Guus Kouwenhoven wil met een spoedprocedure bij het Europese Hof voorkomen dat hij opnieuw de cel in moet. De 74-jarige zakenman werd donderdag door het gerechtshof in Den Bosch veroordeeld tot een gevangenisstraf negentien jaar vanwege wapensmokkel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia. Kouwenhoven vindt echter dat zijn gezondheidstoestand nieuwe detentie niet toelaat.

Het gerechtshof oordeelde vrijdag dat Kouwenhoven, die sinds 2007 weer vrij is, direct terug moet naar de gevangenis. De zakenman bevindt zich momenteel in het buitenland. Het hof erkent dat Kouwenhoven kampt met longproblemen, maar stelt dat hij in de gevangenis gespecialiseerde zorg kan krijgen. De rechtbank wees daarom eerder het argument af dat zijn vanwege zijn gezondheid niet terug de gevangenis in zou kunnen.

Zijn advocate Inez Weski start daarom een spoedprocedure bij het Europees Hof. De raadvrouw zegt tegen NRC:

“De Nederlandse gevangenissen en begeleiding daar zijn niet geschikt voor de aard van de kwalen die de heer van Kouwenhoven heeft. Nieuwe detentie vormt een schending van de zorgplicht die Nederland heeft voor iedereen die aan haar is toevertrouwd.”

Op korte termijn, binnen een week tot enkele weken, zal het Europees Hof volgens Weski een voorlopige voorziening treffen. De aangespannen procedure staat nog los van verdere juridische stappen tegen de door het gerechtshof in Den Bosch uitgesproken straf. Kouwenhoven overweegt in cassatie te gaan bij de Nederlandse Hoge Raad.

Burgeroorlog

Guus Kouwenhoven werd in 2006 veroordeeld tot acht jaar cel vanwege wapensmokkel. Hij steunde gedurende de burgeroorlog in Liberia - tussen 200 en 2003 - het regime van Charles Taylor. Kouwenhoven was tijdens die oorlog werkzaam als zakenman in de houtindustrie. Zijn naam werd genoemd in internationale rapporten over wapenhandel in Liberia.

Het hof in Den Bosch sprak hem twee jaar later echter vrij omdat veel getuigen tegenstrijdige verklaringen aflegden. Het Openbaar Ministerie (OM) werd in 2010 na cassatie in het gelijk gesteld door de Hoge Raad. Daarna werd de zaak opnieuw behandeld door het gerechtshof.