Grote brand in Havengebied Amsterdam

In het Westelijk Havengebied in Amsterdam is zaterdag een grote brand uitgebroken. De brand woedt in een bedrijfsverzamelgebouw dat volgens de brandweer als verloren moet worden beschouwd. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding is en hoe het vuur heeft kunnen ontstaan, meldt persbureau ANP. Volgens Het Parool zijn er geen schadelijke stoffen vrijgekomen.

Rookwolken die zich als gevolg van de brand hebben ontwikkeld, zijn in de wijde omtrek van de stad te zien. Door de rookontwikkeling is de afrit Amsterdam Hemhavens op de A10 in beide richtingen afgesloten. Ook is de veerdienst Amsterdam Hempontplein-Zaandam tijdelijk niet actief.

De brandweer heeft via een NLalert mensen in de regio opgeroepen om ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. In de directe omgeving van het gebouw staan geen woningen, maar de hulpdiensten willen voorkomen dat mensen mogelijk schadelijke rook inademen. Wat er in het pand lag opgeslagen, is eveneens nog onduidelijk.