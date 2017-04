Fictieve band Gorillaz geeft eerste live-interview ooit

Stel: je bestaat als band al bijna twintig jaar, toerde de wereld over met meerdere succesalbums en won daarvoor ook verschillende prijzen, waaronder een Grammy. Het lijkt dan best gek dat je na al die tijd als groep nog nooit een live-interview hebt gegeven. Tenzij je Gorillaz heet en een bandgroep bent rond fictieve karakters. Als promotiestunt voor de nieuwe plaat Humanz is er toch een manier bedacht om de band te interviewen. Twee van de vier leden, Murdoc en 2D, donderdag voor het eerst ‘live’ met BBC Radio 1-DJ Mistajam.

Gorillaz is een virtueel project, ontsproten uit het brein van de Britse alleskunner Damon Albarn (ook van Blur en the Good, the Bad and the Queen). Hij schrijft de muziek voor de band, zingt en regelt gastmuzikanten die met hem de platen invulling geven. Tekenaar Jamie Hewlett laat de geanimeerde groep vervolgens tot leven komen.

En natuurlijk heeft Albarn in het verleden al menigmaal gesproken over de Gorillaz, maar een echt live-gesprek met virtuele bandleden zelf was er nog niet. Tot voor kort. In een 1-op-2 gesprek probeert interviewer Mistajam Murdoc en 2D vragen te stellen over Humanz. Met hilarisch resultaat tot gevolg.

De handtas van Grace Jones

Zo is de dj benieuwd waarom het zo lang heeft geduurd tot er weer een nieuwe plaat was. Murdoc:

“I got a little bit of trouble over a breach-of-contract-thing. I was hanging out on Plastic Beach. And then the record company comes and they bang me up. (…) I was in jail underneath the Abbey Road studio’s. No, it was hell. But I actually got to know a few interesting people there.”

Een van die interessante mensen, was zangeres Grace Jones. En daar hadden beide bandleden hun oog op laten vallen. Van flirten had 2D echter weinig kaas gegeten:

“She’s a very flirtatious woman (…) She came up to me and I thought she was going to say something scary but she said ‘can you hold my coat for me’. And I had two cups of orange juice in my hand. So I said I can’t but she just started to hit me with my handbag.”

En zo gaat het nog zo’n 25 minuten door in een gesprek dat misschien nog wel het meest doet denken aan een conversatie met de legendarische MTV-figuren Beavis and Butthead. Aan het eind van het gesprek bevestigen de heren tevens dat er nog veel meer materiaal aan zit te komen. “There is actually nothing else I can do”, zegt Murdoc nog. “Yeah, maybe I could be a librarian.”

Bekijk het gehele interview hier terug:



Preview van album zaterdag in Vondelpark

Liefhebbers van de Gorillaz kunnen zaterdag alvast de vijftien nummers en vier bonustracks horen in het Amsterdamse Vondelpark. Het park is één van de vijfhonderd plekken op de wereld waar een hotspot is geplaatst om te kunnen luisteren naar Humanz.

Eerder werden al enkele nummers van de nieuwe plaat naar buiten gebracht:

De Britse band lijkt een bijzondere voorkeur te hebben voor de Nederlandse hoofdstad. Binnenkort opent in De School een pop-up ‘Spirit House’ met animatiefiguren uit de band. Wat er exact te beleven valt is nog onbekend, maar de belangstelling bleek al dusdanig groot dat de aanvankelijke locatie, het Gabriel Rolt Galerie in de Pijp, niet meer voldeed om de te verwachten bezoekersstroom op te vangen.